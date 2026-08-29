Neverovatan učinak Partizana! Ne igraju Evropu, a velikani im gledaju u leđa!

Crno-beli nisu uspeli da se domognu takmičenja u Ligi konferencija.

FOTO: FK Partizan

Ukupnim porazom u dvomeču od Hetafea (3:4), fudbaleri Partizana su se oprostili od Evrope za ovu sezonu, iako su briljirali u kvalifikacijama!

Naime, tim Saše Ilića je upisao neverovatnih pet pobeda na šest utakmica, ali će od svih ekipa sa takvim učinkom, jedini ostati bez učešća na evropskoj sceni.

"Parni valjak" tim je u revanšu plej-ofa za Ligu konferencija savladao Špance sa 2:1, ali je poraz od 1:3 iz predgrađa Madrida bio koban po klub iz Humske.

Daleko kvalitetnije odigrali su Ilićevi izabranici pred "grobarima", koji su u velikoj meri ispunili stadion posle dužeg vremena, međutim, španski predstavnik je zahvaljujući rezultatu iz prvog meča izborio plasman dalje. Naročito u Partizanu imaju razlog da žale zbog prve utakmice u Španiji, gde su Beograđani sa igračem više, kod rezultata 1:1, primili dva naivna gola i već tada se oprostili od Evrope.

Inače, crno-beli su u domaćem prvenstvu već napravili nekoliko kikseva i trenutno su bliži borbi za opstanak, nego plej-ofu, dok je na međunarodnoj sceni ekipa pokazala potpuno drugo lice.

"Valjak" je prethodno eliminisao Unu Štrasen iz Luksemburga i kazahstanski Tobol, ali je Hetafe bio nepremostiva prepreka. Međutim, način na koji su završili kvalifikacije donosi jednu gotovo neverovatnu statistiku.

Champions of qualifiers:



🇭🇺 Ferencvaros

🇦🇿 Sabah pic.twitter.com/1cQEX7FChz — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 28, 2026

Partizan je ostvario pet pobeda u šest kvalifikacionih mečeva u Evropi, što je učinak kojim bi mogao da se pohvali gotovo svaki klub. Međutim, crno-belima to nije bilo dovoljno ni za plasman u jedno od tri UEFA takmičenja.

Ako se bilans Partizana uporedi sa ostalim klubovima, dolazi se do još neverovatnijeg podatka. Isti broj pobeda tokom kvalifikacija upisali su slavni Ajaks, Anderleht, Bešiktaš, danski Nordsjeland, letonska Riga i Hajduk iz Splita. Ipak, za razliku od Ilićeve čete, svi će nastaviti evropsku bajku.

Ispred Beograđana, našli su se samo mađarski Ferencvaroš i Sabah iz Azerbejdžana, koji su u kvalifikacijama imali maksimalnih šest trijumfa.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona