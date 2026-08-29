OVO JE NAJMANJA DRŽAVA NA SVETU: Toliko je mala da možete peške da je pređete za manje od sat vremena
DRŽAVA sa sopstvenom zastavom, novcem, poštanskim markama, policijom i vojskom, a toliko mala da je njena površina manja od mnogih gradskih parkova.
To je Vatikan.
Smešten usred Rima, Vatican City je najmanja nezavisna država na svetu i prostire se na svega 0,44 kvadratna kilometra, odnosno 44 hektara.
Da biste shvatili koliko je to malo, dovoljno je reći da se njegova teritorija može prepešačiti za daleko manje vremena nego što je potrebno za obilazak mnogih velikih evropskih turističkih atrakcija.
Država usred drugog grada
Granica Vatikana dugačka je tek nekoliko kilometara, a veći deo označen je zidinama.
Na Trgu Svetog Petra granica je još neobičnija. Označava je traka od kamena koja povezuje krajeve čuvene Berninijeve kolonade. Prelaskom preko nje praktično prelazite iz Italije u drugu suverenu državu.
Ipak, klasične granične kontrole na Trgu Svetog Petra nema, pa mnogi turisti verovatno ni ne razmišljaju o tome da su upravo prešli međunarodnu granicu.
Ima čak i sopstveni novac
Mala površina ne znači da Vatikan nema obeležja države.
Ima sopstvenu zastavu, izdaje poštanske marke i kuje sopstvene kovanice evra. Bezbednost obezbeđuju Vatikanska žandarmerija i čuvena Švajcarska garda, osnovana još 1506. godine.
Država je u sadašnjem obliku nastala 1929. godine, potpisivanjem Lateranskih sporazuma između Svete stolice i Italije.
Mala država koju posećuju milioni
Iako zauzima samo 44 hektara, na njenoj teritoriji nalaze se neka od najpoznatijih mesta na svetu, uključujući Trg i Baziliku Svetog Petra i Vatikanske muzeje.
Zato je zanimljiv paradoks Vatikana upravo u njegovoj veličini.
Celu državu možete da smestite u manje od pola kvadratnog kilometra, ali za razgledanje njenih umetničkih i istorijskih bogatstava ni ceo dan ne mora da bude dovoljan.
Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs
Preporučujemo
TURISTIČKE AGENCIJE ODLAZE U ZABORAV: Skoro polovina mladih odmor bira na jednom mestu
29. 08. 2026. u 07:00
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)