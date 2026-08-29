OVO JE NAJMANJA DRŽAVA NA SVETU: Toliko je mala da možete peške da je pređete za manje od sat vremena

DRŽAVA sa sopstvenom zastavom, novcem, poštanskim markama, policijom i vojskom, a toliko mala da je njena površina manja od mnogih gradskih parkova.

Foto: Unsplash/Caleb Miller milljestic

To je Vatikan.

Smešten usred Rima, Vatican City je najmanja nezavisna država na svetu i prostire se na svega 0,44 kvadratna kilometra, odnosno 44 hektara.

Da biste shvatili koliko je to malo, dovoljno je reći da se njegova teritorija može prepešačiti za daleko manje vremena nego što je potrebno za obilazak mnogih velikih evropskih turističkih atrakcija.

Država usred drugog grada

Granica Vatikana dugačka je tek nekoliko kilometara, a veći deo označen je zidinama.

Na Trgu Svetog Petra granica je još neobičnija. Označava je traka od kamena koja povezuje krajeve čuvene Berninijeve kolonade. Prelaskom preko nje praktično prelazite iz Italije u drugu suverenu državu.

Ipak, klasične granične kontrole na Trgu Svetog Petra nema, pa mnogi turisti verovatno ni ne razmišljaju o tome da su upravo prešli međunarodnu granicu.

Ima čak i sopstveni novac

Mala površina ne znači da Vatikan nema obeležja države.

Ima sopstvenu zastavu, izdaje poštanske marke i kuje sopstvene kovanice evra. Bezbednost obezbeđuju Vatikanska žandarmerija i čuvena Švajcarska garda, osnovana još 1506. godine.

Država je u sadašnjem obliku nastala 1929. godine, potpisivanjem Lateranskih sporazuma između Svete stolice i Italije.

Mala država koju posećuju milioni

Iako zauzima samo 44 hektara, na njenoj teritoriji nalaze se neka od najpoznatijih mesta na svetu, uključujući Trg i Baziliku Svetog Petra i Vatikanske muzeje.

Zato je zanimljiv paradoks Vatikana upravo u njegovoj veličini.

Celu državu možete da smestite u manje od pola kvadratnog kilometra, ali za razgledanje njenih umetničkih i istorijskih bogatstava ni ceo dan ne mora da bude dovoljan.

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