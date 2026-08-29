Turizam

OVO JE NAJMANJA DRŽAVA NA SVETU: Toliko je mala da možete peške da je pređete za manje od sat vremena

В.Н.

29. 08. 2026. u 13:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRŽAVA sa sopstvenom zastavom, novcem, poštanskim markama, policijom i vojskom, a toliko mala da je njena površina manja od mnogih gradskih parkova.

ОВО ЈЕ НАЈМАЊА ДРЖАВА НА СВЕТУ: Толико је мала да можете пешке да је пређете за мање од сат времена

Foto: Unsplash/Caleb Miller milljestic

To je Vatikan.

Smešten usred Rima, Vatican City je najmanja nezavisna država na svetu i prostire se na svega 0,44 kvadratna kilometra, odnosno 44 hektara.

Da biste shvatili koliko je to malo, dovoljno je reći da se njegova teritorija može prepešačiti za daleko manje vremena nego što je potrebno za obilazak mnogih velikih evropskih turističkih atrakcija.

Država usred drugog grada

Granica Vatikana dugačka je tek nekoliko kilometara, a veći deo označen je zidinama.

Na Trgu Svetog Petra granica je još neobičnija. Označava je traka od kamena koja povezuje krajeve čuvene Berninijeve kolonade. Prelaskom preko nje praktično prelazite iz Italije u drugu suverenu državu.

Ipak, klasične granične kontrole na Trgu Svetog Petra nema, pa mnogi turisti verovatno ni ne razmišljaju o tome da su upravo prešli međunarodnu granicu.

Ima čak i sopstveni novac

Mala površina ne znači da Vatikan nema obeležja države.

Ima sopstvenu zastavu, izdaje poštanske marke i kuje sopstvene kovanice evra. Bezbednost obezbeđuju Vatikanska žandarmerija i čuvena Švajcarska garda, osnovana još 1506. godine.

Država je u sadašnjem obliku nastala 1929. godine, potpisivanjem Lateranskih sporazuma između Svete stolice i Italije.

Mala država koju posećuju milioni

Iako zauzima samo 44 hektara, na njenoj teritoriji nalaze se neka od najpoznatijih mesta na svetu, uključujući Trg i Baziliku Svetog Petra i Vatikanske muzeje.

Zato je zanimljiv paradoks Vatikana upravo u njegovoj veličini.

Celu državu možete da smestite u manje od pola kvadratnog kilometra, ali za razgledanje njenih umetničkih i istorijskih bogatstava ni ceo dan ne mora da bude dovoljan.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČASNA VOJNIČKA FIGURA: Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću

"ČASNA VOJNIČKA FIGURA": Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću