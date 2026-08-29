BUDUĆNOST STIGLA U SRBIJU: Roboti u Kini igrali moravac, a ovako su dočekali Vučića u Šapcu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije "Minth" u Šapcu.

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Ranije je predsednik tokom posete Kini u maju obišao grad Đasing i inovacioni centar kompanije "Minth Future Factory", gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, koji su mu poželeli dobrodošlicu na srpskom i zaigrali "moravac", a kompanija AGIBOT je početkom februara predstavila svoje humanoidne robote u Beogradu, kada je demonstriran humanoidni robot Luka.

U maju, u Kini, roboti su igrali moravac.

Kako su Vučića roboti koji se proizvode u Srbiji dočekali pogledajte na priloženom videu: