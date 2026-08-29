HUMANOIDNI ROBOTI UMESTO LJUDI NA RIZIČNIM RADNIM MESTIMA: Vučić otkrio plan za zaštitu života naših radnika
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije „Minth“ u Šapcu.
Ponosan na rezultate Srbije, Vučić je istakao da će građani uskoro videti za šta će roboti sve služiti, ali je otkrio da će im namena biti i za utovar i istovar opasnog materijala, kako bi se zaštitili životi naših ljudi.
- Za ovo da mi budemo pored Nemačke, Engleske i Španije, prva zemlja koja će veoma brzo da ih pretekne po broju proizvedenih robota. Oni nama treba da služe u budućnosti za istovar i utovar opasnog materijala, da ne rizikujemo ljudske živote. Za dve godine ćemo da imamo takve robote da istovaraju amonijak, da ne moraju to naši ljudi da rade, sumpornu kiselinu, sve drugo. Da mogu da pomognu u staračkim domaćinstvima, tamo gde nemamo radne snage - otkrio je predsednik.
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