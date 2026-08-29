VUČIĆ NAJAVIO ROBOTSKU REVOLUCIJU U SRBIJI: Što da gubimo živote ljudi, ako imamo robote?
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaao je danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije "Minth" u Šapcu.
- Važno mi je da vidim kako može robo-dog može prepreke da prelazi i kakva mu je statičnost. To će biti zanimljivo. Kao što vidite, ovu platformu možemo da napravimo stabilnu i da služi za više stvari, za prenos povređenih i ljudi i lica, za prenošenje povređenih životinja i za nošenje hrane i vode, čega god. U svakim uslovima. O isnpekcijskim poslovima da ne pričam, to je najvažniji zadatak. Za saobraćaj će lakše da nam služe humanoidni roboti, ali mi ne želomo da uzimamo posao našim ljudima, već želimo da roboti rade poslove koji su opasni za ljude. Zato sam ja rekao, dakle, utovar i istovar opasnih materija, vojne potrebe. Što da gubimo živote ljudi, ako imamo robote koji mogu savršeno da obave svaki posao. Imamo sve više staračkih domaćinstava. Za par godina moći ćemo nekom da obezebedimo podršku u kući. Da ne kažem koliki je ovo ekonomski bum i da ćemo mi ovo ponudimo svetu - rekao je Vučić, te je dodao da mogu da se naprave roboti-mineri i oni koji će služiti u protivpožarnoj zaštiti.
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