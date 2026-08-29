ROBOTI NA KAFI NAPRAVILI VUČIĆEV LIK: „To ću Siniši da dam da popije“

TEHNOLOGIJA i ugostiteljstvo spojili su se na potpuno neočekivan način, stvorivši nesvakidašnji kulinarsko-tehnološki fenomen.

Foto: Printskrin

Naime, najnovija generacija pametnih aparata za kafu, opremljena preciznim laserskim printerima za penu, uspela je da do najsitnijih detalja replicira lik predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, na površini popularnog napitka.

Scena koja je privukla ogromnu pažnju prisutnih delovala je gotovo nadrealno. Robotizovana ruka je preciznim pokretima izlila savršen espreso, a zatim je usledilo crtanje u mlečnoj peni.

U roku od nekoliko sekundi, na kafi su se jasno ocrtale prepoznatljive crte lica i izraz predsednika, što je izazvalo opšte oduševljenje i nevericu među posmatračima.

Kada je slika ove neverovatne „robotičke umetnosti” stigla do samog predsednika Vučića, njegova reakcija je bila brza i duhovita. Gledajući u šoljicu kafe sa sopstvenim likom, kroz smeh je prokomentarisao:

- To ću Siniši da dam da popije - rekao je predsednik.

Foto: Printskrin



