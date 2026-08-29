Humska se oprostila od miljenika "grobara"! Partizan se oglasio saopštenjem!
Doskorašnji kapiten crno-belih promenio ekipu, ali ne i klupske boje.
Partizan se i zvanično oprostio od Ognjena Ugrešića, koji će od ovog transfera zaraditi veliku sumu novca!
Klub je zaradio 6.000.000 evra fiksno, uz bonuse koji mogu da dostignu 1.500.000, odnosno 15 odsto od naredne prodaje.
Tim povodom klub iz Humske se oglasio saopštenjem i poželeo sreću bivšem kapitenu u redovima njegovog novog kluba PAOK-a, čiji su navijači, inače, bratski sa "grobarima".
Saopštenje prenosimo u celosti:
"Fudbalski klub Partizan i PAOK postigli su dogovor o transferu Ognjena Ugrešića u redove bratskog kluba iz Soluna. Partizan je ovim dogovorom zadržao i pravo na procenat od narednog transfera igrača.
Ognjen je crno-beli dres prvi put obukao sa nepunih deset godina. Prošao je sve selekcije Omladinske škole Partizana, nastupao za Teleoptik, a 2023. godine potpisao je prvi profesionalni ugovor sa našim klubom, godinu dana kasnije je debitovao za prvi tim, a potom postao i reprezentativac Srbije.
Predanim radom, dobrim igrama i profesionalnim odnosom prema dresu Partizana izborio se za mesto standardnog prvotimca, a potom i za posebnu čast da ponese kapitensku traku kluba u kojem je fudbalski odrastao.
Za prvi tim Partizana odigrao je 63 utakmice u svim takmičenjima i postigao 13 golova.
Od dečaka iz crno-bele škole do kapitena prvog tima, Ognjen je iza sebe ostavio put na koji može da bude ponosan. Sada odlazi u klub sa kojim Partizan veže posebno i iskreno prijateljstvo.
FK Partizan zahvaljuje Ognjenu Ugrešiću na svemu što je pružio u crno-belom dresu i želi mu mnogo zdravlja, sreće i uspeha u Solunu i nastavku karijere.
Ugri, hvala na svemu i srećno!", piše u saopštenju Partizana objavljenom.
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