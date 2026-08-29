Spektakularan transfer u najavi! Crno-beli dovode bivšeg igrača Zvezde!

Nekadašnji igrač srpskog šampiona mogao bi da zaduži crno-belu opremu!

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Svojevremeno biser kluba s Marakane, Lazar Jovanović je veoma "golobrad" napustio Crvenu zvezdu i potpisao za Štutgart.

Međutim, u nekadašnjem šampionu Bundeslige se nije naigrao. Zato je bilo jasno da će već tokom leta otići iz Nemačke, a sada je dobio ponudu crno-bele ekipe, pošto je italijanski Udineze spreman da ga angažuje.

Zvezda je na transferu Jovanovića u leto prošle godine zaradila od Štutgarta 5.000.000 evra. Za "švabe" je upisao šest mečeva u sezoni, ali je ostao bez golova, asistencija i sa gotovo nikakvom minutažom. Praktično, nije ni dobio šansu, pa je izrazio želju da promeni sredinu i nađe tim gde će sakupljati minutažu.

Sada je Udineze poslao ponudu za devetnaestogodišnjeg Lazara, ali ga žele i klubovi iz Holandije i upravo Nemačke. Nema sumnje da bi stasavanje na Friuliju dobro došlo Srbinu, jer je u istoj sredini karijeru uzlaznom putanjom usmerio Lazar Samardžić, stigavši čak i do nacionalnog tima.

Lazar Jovanović je fudbalski "prohodao" u Vojvodini, odakle je i stigao na Marakanu, ali ga je Zvezda slala na pozajmicu u OFK Beograd. Posle toga je usledila prodaja Štutgartu.

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