Fudbal

Spektakularan transfer u najavi! Crno-beli dovode bivšeg igrača Zvezde!

Новости онлајн/С.С.

29. 08. 2026. u 12:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekadašnji igrač srpskog šampiona mogao bi da zaduži crno-belu opremu!

Спектакуларан трансфер у најави! Црно-бели доводе бившег играча Звезде!

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Svojevremeno biser kluba s Marakane, Lazar Jovanović je veoma "golobrad" napustio Crvenu zvezdu i potpisao za Štutgart.

Međutim, u nekadašnjem šampionu Bundeslige se nije naigrao. Zato je bilo jasno da će već tokom leta otići iz Nemačke, a sada je dobio ponudu crno-bele ekipe, pošto je italijanski Udineze spreman da ga angažuje.

Zvezda je na transferu Jovanovića u leto prošle godine zaradila od Štutgarta 5.000.000 evra. Za "švabe" je upisao šest mečeva u sezoni, ali je ostao bez golova, asistencija i sa gotovo nikakvom minutažom. Praktično, nije ni dobio šansu, pa je izrazio želju da promeni sredinu i nađe tim gde će sakupljati minutažu.

Sada je Udineze poslao ponudu za devetnaestogodišnjeg Lazara, ali ga žele i klubovi iz Holandije i upravo Nemačke. Nema sumnje da bi stasavanje na Friuliju dobro došlo Srbinu, jer je u istoj sredini karijeru uzlaznom putanjom usmerio Lazar Samardžić, stigavši čak i do nacionalnog tima.

Lazar Jovanović je fudbalski "prohodao" u Vojvodini, odakle je i stigao na Marakanu, ali ga je Zvezda slala na pozajmicu u OFK Beograd. Posle toga je usledila prodaja Štutgartu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SEVILJA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!

SEVILjA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!