Spektakularan transfer u najavi! Crno-beli dovode bivšeg igrača Zvezde!
Nekadašnji igrač srpskog šampiona mogao bi da zaduži crno-belu opremu!
Svojevremeno biser kluba s Marakane, Lazar Jovanović je veoma "golobrad" napustio Crvenu zvezdu i potpisao za Štutgart.
Međutim, u nekadašnjem šampionu Bundeslige se nije naigrao. Zato je bilo jasno da će već tokom leta otići iz Nemačke, a sada je dobio ponudu crno-bele ekipe, pošto je italijanski Udineze spreman da ga angažuje.
Zvezda je na transferu Jovanovića u leto prošle godine zaradila od Štutgarta 5.000.000 evra. Za "švabe" je upisao šest mečeva u sezoni, ali je ostao bez golova, asistencija i sa gotovo nikakvom minutažom. Praktično, nije ni dobio šansu, pa je izrazio želju da promeni sredinu i nađe tim gde će sakupljati minutažu.
Sada je Udineze poslao ponudu za devetnaestogodišnjeg Lazara, ali ga žele i klubovi iz Holandije i upravo Nemačke. Nema sumnje da bi stasavanje na Friuliju dobro došlo Srbinu, jer je u istoj sredini karijeru uzlaznom putanjom usmerio Lazar Samardžić, stigavši čak i do nacionalnog tima.
Lazar Jovanović je fudbalski "prohodao" u Vojvodini, odakle je i stigao na Marakanu, ali ga je Zvezda slala na pozajmicu u OFK Beograd. Posle toga je usledila prodaja Štutgartu.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Egzodus sa Marakane se nastavlja! Zvezda prodala fudbalera u Rusiju!
29. 08. 2026. u 10:02
Prvo ispadanje iz Lige Evrope, sad i ovo: Zvezda nema čemu da se nada!
29. 08. 2026. u 07:25
Kapiten Srbije zagrmeo: Moćne reči Jokića mora da čuje cela nacija!
29. 08. 2026. u 07:00
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)