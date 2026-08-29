Politika

"KADA SAM VAM GOVORIO O RASTU SNAGE NAŠE VOJSKE SVI SU SMEJALI" Vučić: Sada se ne smeju nego su zabrinuti

V.N.

29. 08. 2026. u 12:13

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PREDSEDNIK Vučić odgovorio je na pitanje "Novosti" o tome da Srbija treba da se razvija i ne kasni za drugima kao što je to bio slučaj nekada.

КАДА САМ ВАМ ГОВОРИО О РАСТУ СНАГЕ НАШЕ ВОЈСКЕ СВИ СУ СМЕЈАЛИ Вучић: Сада се не смеју него су забринути

Foto: Printskrin/Novosti

 - Kada sam vam govorio o rastu snage naše vojske svi su smejali. Sada se ne smeju nego su zabrinuti, iako su oni pravili saveze protiv nas. To je sistem spojenih sudova, fiskalna politika, sve. Morate da gledate u budućnost, da dovodite modernu tehnologiju, da pravite prave velike pogone, da zapošljavate ljude. Onda idete u korak sa svetom. Nas ovo neće iznenaditi 2040. kao neke druge u regionu. Videćete kakve dronove ćemo da pravimo u Srbiji, to nisu Komarac 1 ili 2, ali ono što ćemo ovde da pravimo je 30 puta bolje i to ćete da vidite za 15 dana - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome da Srbija treba da se razvija i ne kasni za drugima kao što je to bio slučaj nekada.

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