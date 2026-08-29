SRBIJA DOBILA ROBO-PSE KOJI MOGU DA UDARE PO NEPRIJATELJU Vučić: Videćete sami za nekoliko dana
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovovao je danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije "Minth" u Šapcu.
Gledajući robo doga, predsednik je rekao da bi ga kao veliki ljubitelj pasa sada pomazio, iako zna da on ništa ne oseća.
- Naši stručnjaci su mu na leđa stavili oružje, videćete sami za koji dan. Oružje sposobno za značajne udare po neprijateljskoj sili - naglasio je predsednik.
- Recimo, sada kad uzmemo ove kvadropere ili ove pse, moramo da proverimo najmanje 100 sati kretanja da bismo mogli da ga pustimo da nam uđe u jedinicu vojske, jer tu ne sme da bude greške. I videćete na delu da nema greške - naglasio je predsednik prilikom obilaska fabrike, gde je prikazano testiranje robota.
- Ja uvek čekam da vidim da smo uradili, pa onda kažem. Do juče nisam smeo da kažem da ćete da vidite naoružane robo-dogove dok ih nisam video kako pucaju u Nikincima. Volim da sve završimo prvo, ovako živ nisam - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome da li će sve biti gotovo na vreme do 1. decembra.
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