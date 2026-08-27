Politika

RATKO MLADIĆ ŽIVEO OD 1.300 DINARA: General radio kao nadničar dok ga izdajnici nisu isporučili u Hag (VIDEO)

Novosti online

27. 08. 2026. u 18:21

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GENERAL Ratko Mladić, odnosno Milorad Komadić kako su ga znali radnici na gradilištu, proveo je nekoliko dana na fizičkim poslovima u Zrenjaninu.

РАТКО МЛАДИЋ ЖИВЕО ОД 1.300 ДИНАРА: Генерал радио као надничар док га издајници нису испоручили у Хаг (ВИДЕО)

Foto: EPA

- Radio je sa nama tri-četiri dana na gradilištu. Došao je kao nadničar. Ne bih ga možda ni primetio da nisu svi komentarisali kako veoma liči na Mladića. Tada sam ga i sam uočio - rekao je jedan građevinski radnik iz Zrenjanina za "Blic".

Milorad Komadić je tih dana uglavnom kopao rupe i dnevno je zarađivao oko 1.300 dinara. Radnici se sećaju da je delovao povučeno, ćutljivo i nije mnogo pričao. Samo je odgovarao na pitanjnja. 

- Kopali smo slivnike rupe i rovove za cevi, betonirali po čitavoj novoj industrijskoj zoni. On je, konkretno, radio sa ašovom, samo kopajući put za cev, od kanalizacije do slivnika - rekao je radnik.

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