NOVI OBRT U SLUČAJU „LUTAJUĆEG REPORTERA“: Samozvani novinar pokidao trake inspekcije, inspektori ponovo izašli na teren

PRIČA o Veselinu Petroviću, poznatom kao „Lutajući reporter“, dobila je novi nastavak.

Foto: Printskrin/NSUŽIVO

Nikolina Kaplarević, koja je prethodno iznela tvrdnje o bespravnoj gradnji objekta od preko 500 kvadrata, objavljuje da je Petrović jutros uklonio trake koje je postavila nadležna inspekcija, nakon čega su građani slučaj ponovo prijavili, a inspektori, prema njenim navodima, ponovo izašli na teren.

Samo dan nakon što su na društvenim mrežama isplivale ozbiljne optužbe na račun Veselina Petrovića, poznatog kao „Lutajući reporter“, stiže novi obrt.

Nikolina Kaplarević, koja je prva javno otvorila pitanje navodne bespravne gradnje objekta koji povezuje sa Petrovićem, objavila je nove informacije i fotografije, tvrdeći da je Petrović jutros pokidao trake koje je prethodno postavila nadležna inspekcija.

„Nakon mog sinoćnjeg pisanja, lažni novinar, lažni ekolog i krimogeni blokader Veselin Petrović, jutros je pokidao trake koje mu je stavila nadležna inspekcija, nakon što je utvrdila da dotični ne poseduje dozvolu za gradnju vile od preko 500 kvadrata“, napisala je Kaplarevićeva.

Ukoliko se njeni navodi potvrde, slučaj dobija potpuno novu dimenziju.

Nikolina: Građani prijavili šta se dogodilo, inspekcija ponovo izašla

Prema tvrdnjama Kaplarevićeve, priča se nije završila uklanjanjem traka.

Ona navodi da su građani prijavili šta se dogodilo, posle čega je inspekcija ponovo izašla na teren.

„Zahvaljujući savesnim komšijama koji su prijavili šta je ovaj blokader i prevarant jutros uradio, inspekcija je nedugo zatim opet izašla na teren“, napisala je.

Kaplarevićeva je istovremeno pozvala nadležnog inspektora da „hitno postupi po zakonu“ i obavesti tužilaštvo o ovom slučaju.

Njena nova objava dolazi nakon što je prethodno tvrdila da Petrović na području Palilule gradi objekat od preko 500 kvadrata bez građevinske dozvole i da je građevinska inspekcija zbog toga zaustavila radove.

Čovek koji kontroliše druge sada ponovo pod lupom

Novi navodi posebno su zanimljivi zbog načina na koji Petrović mesecima nastupa u javnosti.

„Lutajući reporter“ snima druge, prati kamione, govori o navodnim nepravilnostima, traži dokumentaciju i dozvole, proziva institucije i od službenih lica zahteva reakciju.

Samo dan ranije objavio je priču sa Slanačkog puta u kojoj je tvrdio da su „građani izvršili pritisak“ zbog kamiona povezanih sa nasipanjem Milićevog brda.

Na snimku koji je pratio tu objavu, međutim, upravo je Petrović bio taj koji je insistirao da komunalni milicajac pozove svog nadređenog i zahtevao njegov dolazak na lice mesta.

Sada čovek koji od institucija glasno zahteva da postupaju prema drugima ponovo postaje predmet tvrdnji o postupanju inspekcije prema objektu koji Kaplarevićeva povezuje upravo sa njim.

Ključno pitanje: Šta se jutros dogodilo na objektu?

Nova objava zato otvara nekoliko pitanja na koja bi odgovore pre svega trebalo da daju nadležni organi.

Da li je inspekcija zaista postavila trake na objektu koji Kaplarevićeva povezuje sa Petrovićem? Zbog čega su postavljene? Da li je utvrđeno da za gradnju ne postoji odgovarajuća dozvola? Ko je uklonio trake i da li je inspekcija danas ponovo izašla na teren?

Odgovori na ova pitanja mogli bi da stave tačku na prepucavanje preko društvenih mreža i pokažu šta se zaista događa na toj lokaciji.

Posle priče o „građanima“ – novi problem za „Lutajućeg reportera“

Najnoviji navodi dolaze u posebno nezgodnom trenutku za Petrovića.

Dok on javno optužuje druge zbog navodnog nezakonitog nasipanja Milićevog brda, govori o divljim deponijama i mogućoj „višemilionskoj protivpravnoj imovinskoj koristi“, na društvenim mrežama se istovremeno otvaraju pitanja o objektu koji se povezuje sa njim.

Kaplarevićeva je prethodno tvrdila da je reč o bespravnoj gradnji površine veće od 500 kvadrata. Sada tvrdi da je inspekcija objekat obeležila trakama, da ih je Petrović jutros uklonio i da su inspektori potom ponovo izašli na teren.

Ako nadležni potvrde njene navode, priča o čoveku koji je sebe postavio u ulogu kontrolora tuđih dozvola i postupaka dobila bi sasvim drugačiji epilog.

Do tada ostaje činjenica da je Kaplarevićeva izašla sa novim, veoma konkretnim tvrdnjama i najavila nastavak objavljivanja informacija.

A posle svega što je u samo dva dana izašlo u javnost, „Lutajući reporter“ više nije samo onaj koji postavlja pitanja – pitanja se sada gomilaju na njegovoj adresi.

(NS uživo)