DA JE PO MOJOJ VOLJI, ORUŽJE SE NE BI PRAVILO NI OD PLASTIKE: Legendarna izjava generala Mladića o ratu (VIDEO)
GENERAL Ratko Mladić imao je jednu legendarnu izjavu o ratu.
- Kad bih se ja pitao. Rat bi kao reč... ne bih dozvoljavao da se upotrebljava ni kao reč na jezicima svih naroda sveta. A oružje takav strašan proizvod ljudskog uma. Kad bi bilo po mojoj volji, ne bi se proizvodilo ni od plastike, kao dečje igračke. Svaki rat je samo razaranje i nove patnje - rekao je Mladić u intervjuu, a snimak se nalazi na instagram stranici muzej otadžbinskih ratova.
Snimak generala Ratka Mladića pogledajte OVDE.
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