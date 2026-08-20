VUČIĆ U DNEVNIKU: Verujem da Rute želi da osigura bezbednost za sve ljude na Balkanu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Dnevnika 2 Radio-televizije Srbije.

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Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.

Vučić kaže da očekuje reakciju narednih dana i nada se odgovoru Rutea.

- Imamo vrlo korektan odnos uzajamnog poštovanja. Imali smo veoma dobar razgovor u Parizu. Sedeli smo jedan pored drugog, pa smo gotovo celo veče mogli da razgovaramo. Verujem da Rute želi da osigura bezbednost za sve ljude na Balkanu i, u skladu sa tim, sam tražio poštovanje prava Srba i ispunjavanja sporazuma iz Brisela. Da je osnovana Zajednica srpskih opština ništa od ovog ne bi bilo. Most na Ibru je bio deo dijaloga, a sad žele da ga izmeste jer im je problem što Srbina ne želi da prizna tzv. Kosovo - kazao je on.

Ističe da su disciplinski postupak protiv policajaca koji su pretukli Srbina Nenada Raškovića pokrenuli tek kada su bili priterani uz zid.

- A da vas podsetim, samo za Nenada Raškovića, da su govorili i svi njihovi mediji objavili da je to bio sukob i naplaćivan kockarski dug, da kada su priterani uza zid, kada su videli da više ne mogu da lažu, onda su morali da priznaju da su to uradili, pa kao vode disciplinski postupak. Dakle, to su neverovatne stvari da neko misli da će jednu suverenu zemlju kao što je Srbija da natera da se na takav način odrekne dela svoje teritorije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Mi ćemo se ponašati u skladu sa Ustavom naše zemlje, Poveljom Ujedinjenih nacija, Rezolucijom 1244 - kaže on.

Tvrdi da je Rute inteligentan čovek i da ima više informacija nego bilo ko.

- On, takođe, voli da čuje i sluša. Dovoljno je pametan da, kada ga svi teraju u sukob sa Trampom, on ne ide u sukob. Verujem da će racionalno postupati - uveren je Vučić.

Kad su u pitanju požari, ističe da imamo angažovano 445 ljudi u gašenju požara.

- Ja sam sad razgovarao sa Lukom Čaušićem, pre nego što sam ušao u vaš studio. U ovom trenutku mi imamo tamo angažovanih 445 ljudi. 445 ljudi, od toga 189 njih pripadaju vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Ljudi pitaju: zašto ne možemo da ugasimo taj požar, i u čemu je problem? Problem je što je to peščara, što je vetar duvao 15m/s - kaže on.

Ističe da je ideja bila da se angažuje veliki avion sa ogromnim tankovima vode.

- Zahvalan sam Ruskoj Federaciji koji su nam poslali "iljušina". Pilot "iljušina" je preko 200 tona izbacio, a 21 tona je direktno pogodila u srce vatre i spasila je 50 objekata. Sve kuće su sačuvane - naveo je on.

Ističe da ne znamo šta donosi noć.

- Čestitam ljudima na hrabrosti. Čestitam svima koji se bore. Nadam se da će doći do smirivanja vetra. Država radi sve što može i nastaviće to da čini - ističe Vučić.

O pomoći građanima i smanjenju cena lekova

- Primena paketa mera, koji će biti čak 968 miliona evra sveukupno. Dakle, prvo, pre svega, veoma sam srećan zbog ovih lekova. Danas je 5.200 recepata podignuto, tri puta više nego prvog dana. Dakle, ovo je treći dan, 5.200 recepata je podignuto i negde oko 2.500 lekova kupljeno. Dakle, hoću da se ovih koje smo sada—koagulanata, dakle protiv zgrušavanja krvi, i ovih za srčane slabosti—dakle, ljudi to sad već osećaju kao ogromno olakšanje, i beskrajno sam srećan zbog toga. To će da produži život našim ljudima, to će da im garantuje bolji životni standard, jer će manje novca da troše. Ali mnogo važnije od svega je to prvo što sam rekao: produžiće im život, garantovaće im bolje zdravlje.

- Dolaze nam i neki inovativni lekovi, i neki lekovi za retke bolesti, koje ćemo da usvajamo pre kraja godine, i baš sam srećan zbog toga. Ono što je važno, to je da mere dolaze od 14. do 22. Dakle, mi ćemo prvo ići na normalnu isplatu penzija, pre toga ćemo vam saopštiti, uz povećanje minimalca koje je, kao što vidite, veoma značajno, biće vam 71.000 dinara otprilike će biti minimalac. Mi smo sanjali nekad da imamo platu toliku, i to ne prosečnu, nego daleko iznad proseka. Dakle, e sad će to biti minimalac u Srbiji, ali ćemo onda ići na ove mere o kojima smo govorili: 20.000, 27.500, 35.000, pa plus 6.000, plus eventualno još 6.000 ako imate dvoje naslednika, i tako dalje.

Kaže da 29. otvaramo fabriku robota u Šapcu.

- Ono što mi je takođe važno: čekaju nas velike vesti 29. oktobra, mogu sada i da vam potvrdim, otvaramo fabriku robota. Sećate se kako smo u Kini se radovali tome. Otvaramo fabriku robota u Šapcu. Biće veličanstveno. Videćete fabriku, rekao bih, možda i lepšu nego ono što smo mogli da vidimo u Kini. Ali imam drugu vest zbog koje sam srećan što mogu da vam se obratim večeras, i građanima Srbije. Dakle, tada smo bili na sastanku u Đasingu, podsetiću vas, i sa nekoliko 13 ili 14 kompanija razgovarali. Dakle, jedna od tih kompanija sada dolazi u Srbiju, uložiće u jednu investiciju u Inđiji 100,5 miliona evra i novih 250 zaposlenih. Reč je o high-tech kompaniji, to je Reliance, baterije, jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za dronove, za besposadna vozila, za robote, za kućne aparate i za sve drugo - otkrio je ekskluzivno on i dodao:

- Okvirni ugovor krajem avgusta meseca, i već krajem oktobra kreće se u izgradnju fabrike. Dakle, za samo 2 meseca krećemo u izgradnju fabrike u Inđiji.

Kad su u pitanju radnici Jumka, kaže da ljudi imaju pravo da se žale.

- Biće uplaćeni svi porezi i doprinosi. To ćemo da rešimo i čekaćemo strateškog partnera - naveo je on.