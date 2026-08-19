Politika

DEVOJČICA BEZ RODITELJA ZATRAŽILA POMOĆ OD DRŽAVE Vučić joj dao obećanje- Pomoći ćemo u roku od 48 sati

В.Н.

19. 08. 2026. u 12:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska Topličkog okruga razgovarao je sa šesnaestogodišnjom devojčicom koja je skoro izgubila majku, a već duže vreme živi bec oca i o kojoj brine tetka.

ДЕВОЈЧИЦА БЕЗ РОДИТЕЉА ЗАТРАЖИЛА ПОМОЋ ОД ДРЖАВЕ Вучић јој дао обећање- Помоћи ћемо у року од 48 сати

Foto: Printskrin

Devojčica je upitala predsednika da li država može da obezbedi neka primanja za decu bez roditeljskog staranja ističući da ona nema nikakva primanja sem plate koju zaradi u kafiću i da se o njoj brine tetka koja je njen staratelj.

- Kao što znaš, Jovana, to nije lako, jer staratelji imaju određenu ulogu, ali razumevajući poziciju naći ćemo način da vanistituciono pomognemo. Pomoći ćemo u roku od 48 sati - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica