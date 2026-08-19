"KREĆEMO ZA DVADESETAK DANA" Vučić: Srbija će praviti jedne od najmodernijih dronova na svetu!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kuršumliji da će Srbija praviti neke od najmodernijih dronova u celom svetu.
- To nisu dronovi koje možete da nabavite za 1.000 i 2.000 evra. Mi imamo takve dronove, i Komarac 1 i Komarac 2, i tako dalje. I oni su na raspolaganju vojsci. Mi ćemo da radimo dronove koji vrede 30.000 evra. Dakle, reč je o ozbiljnoj sili. I to će da bude za dvadesetak dana, pa ćemo polako da širimo - rekao je Vučić.
Dodao je da će to biti blizu Beograda, u čukaričkoj opštini. Vučić je tokom obilaska radova na izgradnji III faze fabrike Složenih borbenih sistema u Kuršumliji rekao da je bila njegova ideja da se u Kuršumliji napravi ta fabrika i da zaposleni u fabrici sada imaju posao i mogu da izdržavaju svoje porodice.
Odgovarajući na novinarska pitanja o jačanju Vojske Srbije on je rekao da je Srbija napravila ogroman skok.
Na opasku da su mu mnogi osporavali kada je pre nekoliko godina krenuo da ozbiljnije ulaže u vojsku, rekao je da se oni kreću u granicama sopstvene pokvarenosti.
- Polaze od svoje nesposobnosti, pa misle da su i drugi ljudi nesposobni. Ja imam osobine dva psa. Jedan je Sveti Hubert, to je da imam odličan njuh i da sve u politici namirišem, on ima najbolji njuh od svih pasa, a drugi je kao pitbul kad se za nešto uhvati, kao buldožer idem dok to ne završim. Drugi ljudi nisu bili ni zainteresovani za to - kazao je predsednik.
Odgovarajući na pitanje kako komentariše to što mnogi iz regiona kada on pominje jačinu naše vojske i modernizaciju naoružanja, to tumače kao provokaciju istakao je da je Srbija ispred svih drugih zemalja po stopi rasta u celoj Evropi i da će to da bude ubedljivo i sledeće godine.
- Kada to drugi vide, onda im smeta sve - rekao je Vučić.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Vučić rešava probleme naroda u Prijepolju
Preporučujemo
VUČIĆ O IZBORIMA: "Ko glasa za bilo koga osim za Ujedinjenu Srbiju glasa za blokadere"
19. 08. 2026. u 11:48
VUČIĆ OTKRIO: Evo koliko je do sada stiglo prijava na portal "Ko si bre ti"
19. 08. 2026. u 11:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)