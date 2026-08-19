"KREĆEMO ZA DVADESETAK DANA" Vučić: Srbija će praviti jedne od najmodernijih dronova na svetu!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kuršumliji da će Srbija praviti neke od najmodernijih dronova u celom svetu.

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- To nisu dronovi koje možete da nabavite za 1.000 i 2.000 evra. Mi imamo takve dronove, i Komarac 1 i Komarac 2, i tako dalje. I oni su na raspolaganju vojsci. Mi ćemo da radimo dronove koji vrede 30.000 evra. Dakle, reč je o ozbiljnoj sili. I to će da bude za dvadesetak dana, pa ćemo polako da širimo - rekao je Vučić.

Dodao je da će to biti blizu Beograda, u čukaričkoj opštini. Vučić je tokom obilaska radova na izgradnji III faze fabrike Složenih borbenih sistema u Kuršumliji rekao da je bila njegova ideja da se u Kuršumliji napravi ta fabrika i da zaposleni u fabrici sada imaju posao i mogu da izdržavaju svoje porodice.

Odgovarajući na novinarska pitanja o jačanju Vojske Srbije on je rekao da je Srbija napravila ogroman skok.

Na opasku da su mu mnogi osporavali kada je pre nekoliko godina krenuo da ozbiljnije ulaže u vojsku, rekao je da se oni kreću u granicama sopstvene pokvarenosti.

- Polaze od svoje nesposobnosti, pa misle da su i drugi ljudi nesposobni. Ja imam osobine dva psa. Jedan je Sveti Hubert, to je da imam odličan njuh i da sve u politici namirišem, on ima najbolji njuh od svih pasa, a drugi je kao pitbul kad se za nešto uhvati, kao buldožer idem dok to ne završim. Drugi ljudi nisu bili ni zainteresovani za to - kazao je predsednik.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše to što mnogi iz regiona kada on pominje jačinu naše vojske i modernizaciju naoružanja, to tumače kao provokaciju istakao je da je Srbija ispred svih drugih zemalja po stopi rasta u celoj Evropi i da će to da bude ubedljivo i sledeće godine.

- Kada to drugi vide, onda im smeta sve - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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