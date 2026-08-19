HRVATSKI MEDIJI TVRDE: U Riječku luku uplovila Šolakova jahta vredna 70 miliona evra (FOTO)
Hrvatski mediji tvrde da je u riječku luku uplovila luksuzna motorna jahta Tirea koja se povezuje sa medijskim tajkunom Draganom Šolakom. Tajkun voli Hrvatsku pa je prošle godine baš sa ovom jahtom boravio u Puli.
Vrednost ove jahte je oko 70 miliona evra. Dok se Šolakovi novinari organizuju na N1 i Nova S protiv novih vlasnika od kojih je Šolak uzeo 2.6 milijardi evra kada je prodao SBB njihov bivši gazda se provodi u Hrvatskoj. Gde bi bio Dragan Šolak, finansijer obojene revolucije u Srbiji, nego u Hrvatskoj? A ko poznaje Dragana Šolaka zna da je skoro uništio svoju rodnu zemlju, huškao na građanski rat i bio inspirator nasilja samo da bi podigao vrednost svojoj imovini u Srbiji. I uspeo je je baš lepo zaradio.
Tako da dok Šolakovi urednici i miljenici, po njegovom nalogu, dižu bunu protiv novog vlasnika on se provodi na jahti u Hrvatskoj.
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