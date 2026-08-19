PRVI PUT ĆETE MOĆI DA VIDITE "PULS", BOLJI JE OD HIMARSA Vučić: Gađa stotinama kilmetara daleko i nema promašaja, to nam je najveća prednost
PREDSDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će srpska vojska po prvi put onim što je nabavila iz Izraela, narod će moći da vidi "Puls" koji je bolji od Himarsa.
- Prvi put ćete moći da vidite na Pešteru. Prvi put gađamo onim što smo nabavili iz Izralea. Videćete "Puls", bolji je od Himarsa. Gađa stotinama kilometara daleko i pogađa u pet metara i nema promašaja. To je naša najveća artiljerisjka prednost u odnosu na konkurenciju - rekao je Vučić.
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