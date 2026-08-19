"TO JE VAŽNO ZA BUDUĆNOST CELE TOPLICE" Vučić: Uskoro počinje izgradnja auto-puta do Merdara

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kuršumliji da će uskoro početi radovi na izgradnji auto-puta do Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Kuršumlije i čitavog Topličkog okruga.

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Vučić je rekao da će biti ubrzane sve procedure oko izgradnje tog puta.

- Radimo, kao što znate, ceo ovaj magistralni put do Merdara, ali ono što je suština je da ćemo da ubrzamo sad sve procedure, jer Evropljani su, hvala im na svemu, usporavali nešto oko procedura. Mi ćemo da krenemo uskoro da radimo taj autoput, jer mislim da je to budućnost i Kuršumlije, Blaca, Prokuplja, Žitorađe, čitave Toplice - rekao je Vučić u obraćanju građanima koji su ga dočekali ispred nove zgrade Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršlumliji.

Foto: Novosti Vučić je rekao da će država nastaviti da dodatno zapošljava u fabrici ''Borbeni složeni sistemi'' koju će danas, takođe, obići.

- Verujem da je to bila veoma važna investicija koju smo obećali, 180 ljudi iz Kuršumlije i okolnih mesta tamo radi. Nastavićemo da zapošljavamo u Rači i nećemo nikoga da otpuštamo - rekao je Vučić.

Dodao je da će u Kuršumliji biti obnovljene dve škole, ''Drinka Pavlović'' i ''Miloje Zakić''.

Govoreći o ulaganjima u putnu infrastrukturu na području opštine Kuršumlija, Vučić je rekao da će put od Rudara, preko Ljuše, do Kuršumlijske Banje, koštati 3,2 miliona evra i dodao da se taj put radi da bi se podigao turizam u tom kraju.

Foto: Novosti

Naveo je i da će biti urađeni putevi koje je obećao kada je prethodni put bio u poseti Topličkom okrugu, kao što su put Grabovnica-Maričići i put Dedinci-Sokolovica.

- Nastavili smo da radimo i Radan planinu, ovaj nedostajući deo tako da ćemo to da povežemo sa Jablaničkim okrugom. Ceo put ćemo da završimo preko Radan planine - rekao je Vučić.

On je kazao da će biti rešeni problemi lokalnih puteva, koje su izneli meštani, kao i da će država finansirati izgradnju gradskog vodovoda.

(Tanjug)

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