"PLATE U KURŠUMLIJI SADA VEĆE 4,5 PUTA" Vučić: Više nego duplo smanjena nezaposlenost

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Topličkom regionu da prosečna plata u Kuršumliji sada iznosi oko 900 evra, što je za 4,5 puta više nego ranije, kao i da je više nego upola smanjen nivo nezaposlenosti.

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Vučić je tokom obilaska radova na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja istakao i da će Prokuplje dobiti velelepnu i jednu od najmodernijih bolnicu u Srbiji.

- I u Prokuplju će biti velelepna bolnica, a vi sad pitajte: Zašto je neko zaboravio na rashladne uređaje? Zašto je neko zaboravio na kotlarnicu? Zašto je neko zaboravio na pristupni put? Pojma nemam zašto. Ali eto, tako je. I zato kasni otvaranje, a bolnica velelepna, možete sve da je vidite u fantastičnom stanju. Prokuplje će da ima bolnicu, ne mogu da kažem veću i lepšu, ali modernije uređenu i opremljenu nego što je čak i Niški klinički centar - rekao je Vučić.

Kada je reč o putu ka Kuršumlijskoj Banji, Vučić je rekao da su građani tražili taj put zbog Košumlijske Banje i pristupa i Rudaru i ka Merdaru, i ka Kuršumliji.

Vučić je rekao da je reč o deonici puta dugoj 7,5 km i da će država dati ukupno 3,2 miliona evra, kako je istakao, za malu Kuršumliju.

- Tako da, mislim da su ovo veliki, gotovo epohalni infrastrukturni radovi za Kuršumliju. I srećan sam što to radimo. Naravno, problema ima svuda, ali videćete i put prema Rudaru posle, i do Prolom Banje, uz neke druge probleme - rekao je Vučić.

Dodao je da je dobio na portalu "Ko si bre ti" žalbu od ljudi da im nije plaćeno zemljište tamo gde je izgrađena fabrika Složenih borbenih sistema i istakao da će to biti plaćeno.

- Samo to proverite da to uradimo. Tako da su ovo stvarno velike stvari - rekao je Vučić.

On je istakao da će put do Kuršumlijske Banje dodatno podići to mesto, ali i sve ostalo što je okolo.

- Zato nam je izgradnja autoputa veoma važna, i krenućemo u izgradnju tog autoputa dalje ka Beloljinu u avgustu 2027. godine, dok završimo sve lokacijske uslove. Pre toga idejna rešenja, komplikovana procedura, da vam ne govorim sve, jer širimo autoput. Nećemo da nam budu tri trake, nego hoćemo da bude pravi autoput. Tako da ćemo to od avgusta, septembra 2027. da nastavimo da radimo, što će njemu mnogo da olakša posao ovde i drugim ljudima. U međuvremenu, kreće da gradi hotel u Lukovskoj banji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je plata u Kuršumliji bila pre 61.720 dinara, tek nešto preko minimalca, dok će od sledeće godine minimalac da ide na preko 70.000 dinara.

- A onda ćemo još da zamolimo da malo podignu to, a mi ćemo da vidimo kako da podignemo nivo narudžbina i posla za Jumko. Hvala i Republici Srpskoj, zato što njihovi nadležni državni organi naručuju odavde iz Srbije, a neki u Srbiji se prave blesavi. Valjda im više odgovara kad prave kombinacije. Tako da, kad to uredimo, biće onda i to dobro. I ovde smo smanjili gubitke. Ovde je bilo sa 25 miliona na 21, pa na 12, pa je sad devet miliona. Smanjivaćemo i dalje - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja Vučić je rekao da će se autoput graditi sve do administrativne linije sa Kosovom i Metohijom.

- To će biti ogromna stvar za nas. I slušajte, u budućnosti, kako god, nama je važno i prema našem narodu da imamo najbolje moguće puteve i da najbrže možemo da stignemo. Gračanica vam je odavde, baš od mesta gde smo, na 50 kilometara, samo da to znate. A da ne pričam o tome da ćemo jednog dana normalno moći i morati da radimo i sa Albancima, i da će to biti dobro i za našu ekonomiju i za sve drugo - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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