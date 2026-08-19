NEVEROVATAN OBRT! U Partizan se vratio čovek koji je uništio Željka Obradovića
ŠTA ćemo sada sa njim?
Džabari Parker se definitivno vratio u Partizan! Iako su tokom čitavog leta obe strane otvoreno želele rastanak, surova košarkaška i finansijska realnost presudila je drugačije – Amerikanac će i u sezoni 2026/2027. nositi dres crno-belih.
Kako ekskluzivno saznaje Sport klub, američki krilni centar krajem ove sedmice stiže u Beograd, gde će se odmah priključiti zvaničnim pripremama crno-belih.
Ovakav ishod predstavlja epilog višemesečne drame u kojoj je uprava kluba iz Humske groznjičavo pokušavala da pronađe model za prekid saradnje.
Podsećanja radi, Parker, koji je stigao kao ogromno pojačanje sa zvučnom NBA biografijom, brzo je poneo neslavnu titulu jednog od najvećih i najskupljih promašaja u bogatoj istoriji kluba i bio je jedan od glavnih krivaca što je Željko Obradović napustio Humsku.
Njegove partije, ali i zalaganje na terenu, bili su daleko ispod očekivanja, zbog čega je stručni štab jasno stavio do znanja da na njega više ne računa, dok je i sam košarkaš izrazio želju da promeni sredinu.
Ipak, prepreka za raskid bio je izuzetno jak i finansijski unosan ugovor koji Parker ima. Pošto Partizan nije uspeo da pronađe klub koji bi preuzeo njegova primanja, niti je postignut dogovor o sporazumnom poravnanju, bivši drugi pik sa NBA drafta ostaje na platnom spisku beogradskog evroligaša.
Sada je pred trenerom Đoanom Penjarojom izuzetno težak zadatak. Španski stručnjak će morati da pronađe način da uklopi nezadovoljnog i precrtanog igrača u timsku hemiju i sistem igre, te da iz njega izvuče maksimum za predstojeću, izuzetno zahtevnu sezonu. Parker se stavlja na raspolaganje stručnom štabu, a vreme će pokazati da li ova zategnuta saradnja iz užide može doneti išta dobro crno-belima.
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