VOJSKA SRBIJE PRE 12 GODINA IMALA JEDAN AVION Vučić: Uskoro će imati 40 lovaca

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kuršumliji da će Vojska Srbije uskoro imati 40 lovaca, a da je pre 12 ili 13 godina imala samo jedan avion koji je mogao da poleti.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučić je rekao da je u vreme kada je bio ministar odbrane vojska za aero miting imala samo jedan avion koji je mogao da poleti.

- Jedan lovac. Ne računajući one kovčege, to vam je mrtvački kovčeg čim poletite, one dvadeset jedinice... Oni su bili mrtvački kovčezi i 1999. godine, ali morali smo da branimo zemlju. Ali to je bilo jedno veliko ništa. A uskoro ćemo imati 40 lovaca, da ne pričam o raketnim sistemima, o višecevnim bacačima raketa i o svemu drugom što ćete uskoro moći da vidite - rekao je Vučić novinarima u Kuršumliji tokom obilaska pogona fabrike ''Jumko''.

Vučić je rekao da radnici u fabrici ''Borbeni složeni sistemi'' u Kuršumliji vredno rade i da su imali bolje rezultate nego fabrika u Velikoj Plani. '

- Sad ćemo sve sisteme koje smo radili u Velikoj Plani, da bismo ih obezbedili da mogu da rade neke druge sisteme - Miloš, Miloš 2, Lazar, za Pasarse i još neke druge stvari, šasije ili deo opreme, sve ćemo da radimo ovde u Kuršumliji. Veoma vredno i dobro ljudi ovde rade zato što valjda i godinama nije bilo posla, tako da sam baš srećan - rekao je Vučić.

Dodao je i da je neko morao da smisli kako da ljudi dobiju posao i da se sve obezbedi.

- Nije ovo od Svetog Petra došlo, nego je neko mogao da smisli i morao da smisli kako da ljudi dobiju posao i da obezbedi za to. Neko mora to da radi, neko mora da finansira vojsku, da finansira plate, da finansira sve drugo i da to bude na zdravim nogama zasnovano - kazao je Vučić.

(Tanjug)

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