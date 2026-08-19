IZLUDEĆU OD PRIMEDBI "SVOJ NA SVOME" Vučić: Hoću sutra da vidim izveštaj
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je video veliki broj primedaba na račun sistema "Svoj na svome".
- Izludeću od primedbi "Svoj na svome". Zvao sam Sašku nije mi se javila ceo dan. Sutra da vidim izveštaj. Druga stvar je oko auto-puta i ne razumem šta je to. Procedura EU? Pa šta hoće neka finansiraju, šta neće, neće doviđenja, mi ćemo... Njima vreme ne znači ništa, a nama je sve, jer se ljudi iseljavaju iz ovih područja. Pola ode u Niš, Kragujevac, Beograd, pa ti gledaj šta ćeš - kazao je Vučić.
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