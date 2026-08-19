VUČIĆ OTKRIO: Evo koliko je do sada stiglo prijava na portal "Ko si bre ti"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na portal "Ko si bre ti" do sada stiglo 16.850 prijava.

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"Naši ljudi zovu telefonom one koji prijave. Svakog trećeg dobiju na telefon. Negde se reši, a negde ne, ali je važno da se pokaže volja", rekao je on odgovarajući na pitanja novinara prilikom obilaska nove zgrade Službe hitne pomoći Doma zdravlja u Kuršumliji.

Portal "Ko si bre ti", na kome građani mogu da iznesu primedbe i ukažu na ponašanje funkcionera, počeo je da radi 10. jula.



(Tanjug)