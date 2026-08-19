Politika

VUČIĆ OTKRIO: Evo koliko je do sada stiglo prijava na portal "Ko si bre ti"

В.Н.

19. 08. 2026. u 11:23

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na portal "Ko si bre ti" do sada stiglo 16.850 prijava.

ВУЧИЋ ОТКРИО: Ево колико је до сада стигло пријава на портал Ко си бре ти

Foto: Printskrin

"Naši ljudi zovu telefonom one koji prijave. Svakog trećeg dobiju na telefon. Negde se reši, a negde ne, ali je važno da se pokaže volja", rekao je on odgovarajući na pitanja novinara prilikom obilaska nove zgrade Službe hitne pomoći Doma zdravlja u Kuršumliji.

Portal "Ko si bre ti", na kome građani mogu da iznesu primedbe i ukažu na ponašanje funkcionera, počeo je da radi 10. jula.

 

(Tanjug)

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