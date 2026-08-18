PREDSEDNIK OBILAZI RADOVE: Vučić danas u poseti Klinici za ginekologiju i akušerstvo i "Tiršovi 2"

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić danas obilazi radove na dva veoma važna objekta. Radi se o zdravstvenim ustanovama.

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Kako je prethodno najavljeno, Vučić će obići danas u 10 časova radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu.

Nakon toga, u 10.30 časova, obići će radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2", saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

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