KATASTROFA! Partizan dobio užasne vesti pred Hetafe
FSS presekao!
Fudbaleri Partizana gostovaće u nedelju od 21 čas ekipi Mladosti u Lučanima bez prisustva svojih navijača, nakon što su nadležni organi Fudbalskog saveza Srbije doneli zvanično tumačenje kazne.
Kako prenosi Mocart sport, Pravna komisija FSS zauzela je stav da crno-beli moraju odraditi zabranu prisustva gostujuće publike na prvom narednom meču na kom nastupaju kao gost.
Ovom odlukom onemogućeno je da Partizan odloži susret u Lučanima i pomeri izvršenje kazne. Klub je prethodno razmatrao opciju odlaganja, budući da se meč protiv Mladosti nalazi između dva evropska duela sa Hetafeom.
Međutim, eventualno odlaganje stvorilo bi dodatni problem: suspenzija bi se prenela na sledeće gostovanje, što bi značilo da bi Partizan mogao da odigra večiti derbi bez podrške svojih navijača.
Iz FSS-a je u obrazloženju navedeno da se kazne moraju izvršiti na prvim narednim prvenstvenim ili kup utakmicama, uz podsećanje na raniju praksu i ranije slučajeve suspendovanih igrača Partizana.
Prema tom principu, duel u Lučanima ostaje u prvobitnom terminu, nedelja od 21 čas, a crno-beli će na tom gostovanju nastupiti bez svojih pristalica.
Preporučujemo
SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba
19. 08. 2026. u 08:33
GROM IZ VEDRA NEBA NA MARAKANI! Trener Crvene zvezde precrtao stranca od pet miliona evra
19. 08. 2026. u 08:10
TRESE SE KOLORADO! Stiže pojačanje kod Nikole Jokića i to kakvo
19. 08. 2026. u 06:07 >> 08:07
ŠTA MU BI? Luka Modrić zabio nož u leđa Hrvatima
19. 08. 2026. u 07:35 >> 08:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)