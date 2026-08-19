EPOHALNI RADOVI Vučić: Put Rudare-LJuša-Kuršumlijska Banja vredan 3,2 miliona evra
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja da je ta investicija vredna 3,2 miliona evra i da predstavlja epohalne radove za opštinu Kuršumlija, a da bi put trebalo da bude završen u novembru.
- Ovaj put su tražili zbog Kuršumlijske Banje i pristupa Rudaru i dole ka Merdaru, i ka Kuršumliji. Težak put, šest metara širina puta, 7,5 kilometara je dužina. Ukupno plaćamo 3.200.000 evra za malenu Kuršumliju. Tako da, mislim da su ovo veliki, gotovo epohalni radovi za Kuršumliju, infrastrukturni, i srećan sam što to radimo - rekao je Vučić.
On je zahtevao od izvođača radova da ubrzaju izgradnju puta i da se što pre reši eksproprijacija zemljišta na jednom delu te saobraćajnice.
- U novembru gotov put. To je velika stvar, da za zimu imaju ovaj put. To je fenomenalno, baš sam srećan - rekao je Vučić.
Predsednik je zatražio od izvođača radova, koji je zadužen i za izgradnju obilaznice u Kragujevcu, da ubrza radove i na tom projektu. Predstavnik izvođača radova je istakao da mašine na kragujevačkoj obilaznici ne rade samo na mestima gde Srbijagas treba da završi posao oko gasnih instalacija.
- Obećali su da će to da završe do 15. septembra, ali kasne i kasnimo malo, ali daće se svi napori da to što pre završimo - rekao je on.
Vučić je istakao da će život u Kragujevcu biti drugačiji kada se završi taj posao.
Govoreći o radu Kuršumlijske Banje, Vučić je rekao da ta banja nije radila pet godina, ali da je zahvaljujući Radovanu Raičeviću ta banja postala jedna od najpopularnijih u zemlji.
- Oni do pre pet godina nisu radili, i onda je to godinama trajalo mučenje, jer kad su krenule one prve privatizacije, pa onda i kad je počeo Radovan da se bori sa Prolom banjom, pa diže Prolom banju, pa polako diže Lukovsku banju, pa je sad krenuo i Kuršumlijsku banju. Kuršumlijska banja radi super, Prolom banja radi dobro, i sad grade novi hotel u Lukovskoj. Mi za to dajemo investicije oko 10.000.000 evra, znate šta je to za Kuršumliju, od toga ćemo mi da damo 2.000.000 evra - rekao je Vučić.
On je istakao da je planirano da izgradnja autoputa ka Beloljinu počne u avgustu naredne godine zbog procedura Evropske unije, ali da se nada da će državni organi to uspeti da ubrzaju.
- Ako hoće da finansiraju, hoće, a ako neće da finansiraju, doviđenja, prijatno. Finansiraćemo mi - rekao je predsednik Srbije.
(Tanjug)
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