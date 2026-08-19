DECENIJSKOM ČEKANJU JE KRAJ: Spektakl će biti održan u NJujorku!
DUGO očekivani okršaj dva najveća britanska teškaša današnjice, Fjurija i Džošue gotovo sigurno biće održan 20. novembra u "Medison skver gardenu".
Čitavu deceniju ljubitelji boksa očekuju obračun Fjurija i Džošue, stalno su imali pregovore kada su bili glavne atrakcije u svetu boksa, ali do dogovora nikad nije došlo zbog nesuglasica oko procenta zarada.
Sada kada više nisu u prajmu, seli su za sto i ugovorili su borbu, a jedina stvar koja je preostala je mesto održavanja samog obračuna, a izbor je izgleda pao na "Medison skver garden".
Priželjkivali su britanski fanovi da se bore na "Vembliju" pred domaćom publikom, Džošua i njegovi promoteri su to i zahtevali, ali organizatori same borbe, od kojih je jedan Netfliks, forsiraju da se obračun održi u Velikoj jabuci.
Po pisanjima američkih i britanskih medija, borba bi trebala da se održi u petak 20. novembra, kako bi se izmaklo preklapanje sa NFL-om i to je još jedna od naznaka da će se boriti u Americi.
Takođe, Fjurijeva izjava de će termin borbe uskoro biti ozvaničen daje dodatnu veru da će ona biti održana 20. novembra u "Medison skver gardenu".
- Sve ide kako treba. Imam velike vesti koje će biti objavljene vrlo, vrlo brzo. Sve je super, velika borba je na pomolu. To je ona koju ste svi čekali! Uskoro sledi zvanična najava, zato ostanite uz nas - rekao je slavni britanski bokser.
Njihov obračun će sigurno biti jedan od najvećih u boksu ove godine, ali neće biti ni za jedan pojas, jer superteškom kategorijom već dugo dominira Aleksandar Usik koji ih je obojicu pobedio po dva puta i potvrdio da je apsolutni kralj najpoznatije kategorije u ovom sportu.
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