SPS opet po starom

PREDSDNIK Socijalističke Partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ova partija na parlamentarnim izborima, koji slede, nastupati samostalno, a i da će imati svog kandidata na predsedničkim izborima.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Sa stanovišta jedne političke partije sasvim legitimna odluka da ne postoji jedno veliko ALI……

Od 2012.godine SPS učestvuje u vlasti sa SNS uvek u predizbornim koalicijama i podržavajući Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima.

U periodu pre ovoga SPS je pokazao izuzetnu prevrtljivost prema Aleksandru Vučiću, naročito 2008. godine kada su u želji da sebi obezbede fotelje ušli u koaliciju sa Demokratskom strankom, pa sve do drugog kruga predsedničkih izbora, gde je Tomislav Nikolić pobedio Borisa Tadića. Kao i uvek svima u SPS i njegovim funkcionerima bilo je važno da su u vlasti, na što više funkcija, gde mogu da se okoriste.

Bio je Ivica Dačić i Predsednik Vlade, Ministar spoljnih poslova, a sada je Ministar policije. Njemu i svim ostalim kadrovima pripadalo je uvek više različitih funkcija, jer su bili u predizbornoj koaliciji sa Srpskom Naprednom Strankom.

Tako je bilo, a kako je sada u zadnje dve godine, do ove sadašnje izjave Ivice Dačića.

Od kraja 2024.godine, naročito u 2025. na ulice Srbije izlile su se nasilne demonstracije, praktično obojena revolucija, podstaknuta najviše i plaćena iz inostranstva sa ciljem da se vlast preuzme na ulici, a glavna meta je bio Predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Izvršene su blokade fakulteta, nasilje je bilo svakodnevno, a sve propraćeno podrškom opozicionih medija N1, NovaS, lista Danas i mnogih drugih….

Pažljivom posmatraču nije moglo da promakne opet prikriveno ponašanje SPS koja se uplašila šta će biti sa njom i njenim liderima, ako pobedi obojena revolucija na ulici…

Sada je potpuno jasno da su se Predsednik SPS Ivica Dačić i Potpredsednik Branko Ružić dogovorili da se igraju igre dobrog i lošeg policajca .

Ivica Dačić, aktuelni Ministar policije, te iste policije koja je trpela i maksimalno uzdržano se ponašala dok su prema njoj vršeni brutalni napadi. Stotine policajaca je povređeno, a šta je radio Potpredsednik SPS-a?

Branko Ružić bio je čest gost na opozicionim medijima, iznosio javne simpatije prema blokaderima i opoziciji, iako njegova stranka i te kako participira u vlasti. Stara dobra igra SPS da se sedi na dve stolice.

Da bi zavarao ovo Dačić je pustio kao neku dimnu zavesu da će Ružića da pozove na partijsku odgovornost zbog njegovog disonantnog ponašanja, a normalno da od toga nije bilo ništa.

Da li je moguće da je SPS procenio da će posle izbora i pređenog cenzusa moći u koaliciju sa sadašnjom opozicijom, odnosno da SNS gubi ove izbore!

Predsednik Aleksandar Vučić izjasnio se danas o ovoj odluci SPS sasvim ravnodušnim i smirenim tonom, da to prihvata kao nešto legitimno u izbornoj utakmici. Niko od novinara nije pitao Predsednika SNSa da li bi bili spremni da posle izbora uđu u koaliciju sa SPS, ali otom potom…

Da je Branko Ružić sa blokaderima i opozicijom sve dogovorio, i da se, što bi narod rekao, prodao bilo je jasno od početka.

Desetine i desetine prostorija i mesnih odbora SNS po Srbiji spaljeni su od strane blokadera, ugroženi životi ljudi, napadani aktivisti i funkcioneri kao i njihove porodice.

Iako i te kako učestvuju u vlasti, a Ivica Dačić je Ministar ozloglašene policije koja teroriše građane kako to prenose svi opozicioni mediji, nijedna prostorija SPS nije napadnuta, kao ni bilo koji njihov aktivista ili funkcioner.

Za pametnog ovo je dosta!

Može se naslutiti sledeći scenario u SPS. Branko Ružić,koji se već prodao stranim centrima moći zarad vlasti, kao i ostali u vrhu stranke, smeniće Ivicu Dačića na mestu Predsednika, ili će Dačić zbog teško narušenog zdravlja podneti ostavku na mesto Predsednika.

Ništa ovo ne čudi od SPS i njenog predsednika koji je odlazio u koaliciju sa Demokratskom strankom, istom onom koja je isporučila u Hag osnivača SPS i čoveka koji ga je politički stvorio. A sve to radi vlasti.

Možemo samo da se podsetimo da je SPS svojevremeno nastao iz Saveza Komunista Srbije, a znamo kakvu politiku su vodili komunisti kojima je narod bio na zadnjem mestu!

(nsuzivo.rs)