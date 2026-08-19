"GOSPOĐA JE REKLA DA JE SREĆNA ŠTO JE DOBILA LEK PO NIŽOJ CENI" Vučić u Kuršumliji: Hvala vam što ste to primetili
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se tokom posete Kuršumliji ženi koja je istakla da je zadovoljna jer je dobila lek po mnogo nižoj ceni.
- Gospođa je rekla samo to da je srećna što je dobila lek protiv izlivanja krvi u mozak po mnogo nižoj ceni. Hvala vam što ste to primetili - rekao je Vučić.
- Tužna priča, rekla je dece nemam, a muž mi je umro, pa hvala što si mi dao lek... Sećate koliko sam puta govorio o tim samačkim domaćinstvima i koliko njima znači da dobiju te lekove... Rekao sam i juče da imamo više beba, moramo da težimo da produžujemo životni vek, posebno muškarcima. Žene su disciplinovanije i redovno piju terapiju, moramo da radimo na prevenciji. Ta gospođa recimo sada ne mora da bira da li će da ima hranu ili lekove - rekao je Vučić.
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