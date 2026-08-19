OVA TROJICA IGRAČA PARTIZANA SU NA METI KLUBOVA IZ ENGLESKE: Javio se bivši igrač crno-belih, imao je poruku za Ilića i Grobare

Govorio je i zbog čega je Vanja Dragojević otišao u Rendžers

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Bivši fudbaler Partizana i sadašnji skaut Sautempton grupacije za Istočnu Evropu, Nebojša Marinković, gostovao je u utorak na Radio Beogradu u emisiji "Jutro je...", gde je analizirao trenutnu situaciju u Humskoj, predstojeće evropske izazove i potencijal mladih igrača za najjače svetske lige.

Partizan se nalazi u delikatnom trenutku nakon dva uzastopna poraza na domaćem terenu u Super ligi, a Marinković, kao neko ko je duboko povezan sa klubom izneo je svoje viđenje situacije.

Na pitanje kako mu se čini trenutna forma crno-belih, Marinković nije krio razočaranje:

- Pa iskreno, neočekivano, a opet bolno. Ova situacija je malo... krenulo je bolje, da budem iskren, u početku. Došao je novi trener koji je legenda kluba i skockao se tim koji je, da kažem, možda za nijansu i bolji od prethodnih godina. Krenulo je nesrećno protiv Zemuna, onaj primljen gol u zadnjem minutu, i očekivalo se da će krenuti na bolje. Međutim, opet, pobeda nad Mačvom, pa sad poraz kod kuće sa igračem više... Svi očekuju, i navijači Partizana i ja, da to bude bolje, ali trebaće malo vremena, po meni, Saši da sklopi taj tim. Došli su neki novi igrači, trebaće vremena sigurno. Teško je svakom partizanovcu, pa i meni, zbog poraza, pogotovo sa igračem više. Iako je Partizan igrao dobro i stvarao šanse, nekako nismo mogli da damo gol. Nadamo se boljitku, evo sad ide nova utakmica u Evropi, pa ćemo videti.

O spekulacijama da li je Saša Ilić "prebrzo potrošen" kao trenersko rešenje:

- Jeste nezahvalan trenutak, ali on već ima iskustvo. Radio je u Čukaričkom, radio u CSKA, izgubio titulu u zadnjem kolu, ako se sećate. Imao je dobrih uspeha i u Bugarskoj, posle je bio u Azerbejdžanu, ima iskustva. Legenda je kluba, čovek koji je igrao fudbal, koji razume fudbal, možda jedan od najvećih igrača u istoriji Partizana. Samo mislim, ponavljam opet, da je potrebno malo više vremena da on to skocka i da pronađe pravih 11 koji će standardno da igraju. Biće teško, treba strpljenja.

Partizan očekuje dvomeč sa španskim Hetafeom u plej-ofu za Ligu konferencija, a Marinković smatra da je to najteži mogući zadatak:

- Slažem se, posle poraza u prvenstvu očekuje ih težak meč u Španiji. Igrati protiv ekipe iz Primere... svi znamo da je španska liga možda, posle engleske, najbolja na svetu. Biće izuzetno teško, ali da se nadamo uz neku borbenost, agresiju i taktičku disciplinu da dođemo do nekog povoljnog rezultata. Da eventualno uz neki nerešen rezultat čekamo ovde Hetafe, gde bi Partizan uz svoju publiku možda imao šanse da prođe. Nikad se ne zna. Naravno, Hetafe je veliki favorit, to moramo da priznamo, ali to je fudbal.

Kao skaut Sautempton grupacije, Marinković je upitan o modelu poslovanja Partizana i neophodnosti prodaje mladih talenata poput Vanje Dragojevića.

- Bio je težak period u Partizanu, sad se koliko-toliko stabilizovala situacija, dug je umanjen dosta, što je po meni veoma bitna stvar za dalje. Nadam se da će uprava uspeti to još da smanji. Vrlo je teško, znate i sami, za prelazni rok - nemate sredstava da dovedete 'top' igrače. Ovi koji su došli su dobri, ali budžet je ograničen. Morate da birate, nije lako izabrati za tu cifru. Opet se skockao tim koji je korektan, pogotovo za našu ligu. Imamo dosta stranaca koji mogu da donesu razliku. Naravno, kad ne plaćate obeštećenja, teško je dovesti pravo pojačanje, ali uspeli su nekako.

O odlasku Dragojevića u Rendžers je rekao:

- Fenomenalan gol je Vanja dao, baš mi je drago. Krenuo je malo lošije, skrivio penal u prvoj utakmici, ali on ima taj karakter koji je potreban za današnji fudbal. Vratio se golom i dobrom igrom. Rendžers je veliki klub i to je veliki transfer. Ima tu još dosta interesovanja za igrače Partizana koji su mladi i iz omladinske škole prebačeni u prvi tim. Mislim da se mora očekivati da do kraja prelaznog roka možda još neki igrač ode.

Marinković je otkrio i konkretna imena koja privlače pažnju skauta iz Engleske:

- Prate se igrači, pogotovo iz Partizana jer ima dosta mladih. Svi klubovi Evrope gledaju ovaj region. Ima par igrača koji se prate, ne znači da će ih sigurno uzeti, ali su na radaru. Tu su interesantni Ugrešić, Roganović... Bio je Kostić pre nego što je otišao u Milan, on je isto bio interesantan za englesko tržište. I Simić je takođe interesantan.

Na pitanje o ceni srpskih igrača i problemima pri realizaciji transfera:

- Pasoš EU jeste faktor, mada za neke zemlje i ne toliko. Ali mi imamo problem ovde u Srbiji sa intenzitetom. To je najveći problem. Znate da u Premijer ligi svi traže intenzitet, fiziku. Ovde se to kod nas ne vidi često. Vanja je malo agresivniji i odmah je otišao u Rendžers. Da imamo više takvih igrača, bilo bi lakše. Skraćivanje lige je prava stvar, cilj da bude 10 klubova kao u Hrvatskoj. To donosi kvalitet. Često kad skauti gledaju naše utakmice uživo, to ne ostavlja utisak visokog intenziteta i tu klubovi imaju kočnicu, pogotovo zbog cene. Nekad je nerealno stavljati cenu od 15-20 miliona za naše uslove.

Povodom najava da će se uprava povući ako se ne prođe Hetafe, Marinković je bio jasan:

- Ovo je najteži mogući protivnik kojeg je Partizan mogao da dobije. Ja se možda ne slažem sa tim da odu, možda treba da ostanu jer su već stabilizovali klub. Treba da produže, da vide kako će ići sezona. Ja bih voleo da ne odu, jer nove promene donose nešto drugo. Cilj je da se ove sezone stabilizuju finansijski i igrački, pa da sledeće godine pokušaju da uzmu titulu.

Za kraj, Marinković je poslao poruku navijačima:

- Pozivam Grobare da podržavaju klub i u Evropi i u prvenstvu. Ovi momci, pogotovo mladi, zaslužuju podršku u ovom teškom trenutku i nadam se da će ih biti sve više na stadionu.