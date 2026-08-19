"KANDILO VERE SE NIKADA NIJE UGASILO": Hiljade Srba na Preobraženjskom saboru u Dalju (VIDEO)
U MANASTIRU Uspenja Presvete Bogorodice na Daljskoj planini okupilo se na hiljade vernika povodom Preobraženja Gospodnjeg, u okviru tradicionalnog Preobraženjskog sabora. Ova svetinja decenijama je mesto sabiranja Srba iz Istočne Baranje i Zapadnog Srema, a vladika osečkopoljski i baranjski Heruvim poručio je da je očuvanje jedinstva, sloge i ljubavi zadatak celog naroda.
Manastir Uspenja presvete Bogorodice, na Daljskoj planini, bio je juče mesto okupljanja hiljade pravoslavnih vernika iz Istočne Baranje i Zapadnog Srema, povodom praznika Preobraženja Gospodnjeg.
Preobraženjski Sabor u Dalj Planini ima dugu tradiciju i svoje osnivanje vezuje za svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića i bogomoljački pokret koji je ustanovio ovaj sabor i nastavio da održava njegovu tradiciju.
Prostor Zapadnog Srema, u prvoj polovini dvadesetog veka, sa svojim duhovnim centrom u Dalju postaje kolevka jednog od najplodnijih bogomoljačkih bratstava u zemlji koje dobija svoju Pravoslavnu hrišćansku zajednicu „Bratstvo svetog Preobraženja Hristovog“. Na čelu tadašnjeg daljskog bratstva se nalazio domaćin gospodin Svetozar Ocić. Upravo u duhu ljudi koji traže Boga i koji se mole Bogu, drugim rečima ljudi iz ovih krajeva Trpinje, Bobote, Vere, Borova, Bijelog Brda, Vukovara, Oseka na čelu sa Daljem su išli u litiji na Daljsku vodicu u kojoj je služio jeromonah Dinosije i tamo su pronalazili duhovnu utehu.
Sa većim ili manjim intenzitetom Preobraženjski sabor se okuplja od dvadesetih godina prošlog veka do današnjeg dana. Dolaskom Njegovog Preosveštenstva Episkopa osečkopoljskog i baranjskog Gospodina Heruvima ova tradicija u potpunosti oživljava i Manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini ponovo postaje mesto okupljanja naroda sa sveštenstvom iz čitave Eparhije osečkopoljske i baranjske. Koliko je važan događaj Preobraženjskog sabora svedoči i činjenica da ne postoji ni jedan događaj u ovim krajevima koji je više posećen i koji kao nekada daje narodu i ljudima sa ovih prostora duhovnu utehu i nadu u bolje sutra.
U Dalju, u Hrvatskoj, mestu u kojem danas živi oko 35.000 Srba, ovaj praznik i sabor označava i važno sabranje našeg naroda.
-Ovaj praznik za srpski narod u ovom delu Hrvatske, na prostoru Istočne Baranje i Zapadnog Srema, znači mnogo i označava jedinstvo i slogu našeg naroda na ovim prostorima. Od perioda vladike Nikolaja pa sve do našeg dana to kandilo vere se nikada nije gasilo. Veliki broj ljudi je uvek dolazio u ovu svetinju. Zadatak nam je i danas da kao srpski narod sačuvamo jedinstvo, slogu i ljubav- poručio je vladika Heruvim.
Preporučujemo
"NEOPHODNO JE PRAŠTATI" Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Hramu Svetog Save
16. 08. 2026. u 17:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)