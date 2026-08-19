Politika

"KANDILO VERE SE NIKADA NIJE UGASILO": Hiljade Srba na Preobraženjskom saboru u Dalju (VIDEO)

T.J.

19. 08. 2026. u 09:58

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U MANASTIRU Uspenja Presvete Bogorodice na Daljskoj planini okupilo se na hiljade vernika povodom Preobraženja Gospodnjeg, u okviru tradicionalnog Preobraženjskog sabora. Ova svetinja decenijama je mesto sabiranja Srba iz Istočne Baranje i Zapadnog Srema, a vladika osečkopoljski i baranjski Heruvim poručio je da je očuvanje jedinstva, sloge i ljubavi zadatak celog naroda.

КАНДИЛО ВЕРЕ СЕ НИКАДА НИЈЕ УГАСИЛО: Хиљаде Срба на Преображењском сабору у Даљу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Manastir Uspenja presvete Bogorodice, na Daljskoj planini, bio je juče mesto okupljanja hiljade pravoslavnih vernika iz Istočne Baranje i Zapadnog Srema, povodom praznika Preobraženja Gospodnjeg.

Foto: Printskrin

Preobraženjski Sabor u Dalj Planini ima dugu tradiciju i svoje osnivanje vezuje za svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića i bogomoljački pokret koji je ustanovio ovaj sabor i nastavio da održava njegovu tradiciju.

Foto: Printskrin

Prostor Zapadnog Srema, u prvoj polovini dvadesetog veka, sa svojim duhovnim centrom u Dalju postaje kolevka  jednog od najplodnijih bogomoljačkih bratstava u zemlji koje dobija svoju Pravoslavnu hrišćansku zajednicu „Bratstvo svetog Preobraženja Hristovog“. Na čelu tadašnjeg daljskog bratstva se nalazio domaćin gospodin Svetozar Ocić. Upravo u duhu ljudi koji traže Boga i koji se mole Bogu, drugim rečima ljudi iz ovih krajeva Trpinje, Bobote, Vere, Borova, Bijelog Brda, Vukovara, Oseka na čelu sa Daljem su išli u litiji na Daljsku vodicu u kojoj je služio jeromonah Dinosije i tamo su pronalazili duhovnu utehu. 

Foto: Printskrin

Sa većim ili manjim intenzitetom Preobraženjski sabor se okuplja od dvadesetih godina prošlog veka do današnjeg dana. Dolaskom Njegovog Preosveštenstva Episkopa osečkopoljskog i baranjskog Gospodina Heruvima ova tradicija u potpunosti oživljava i Manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini ponovo postaje mesto okupljanja naroda sa sveštenstvom iz čitave Eparhije osečkopoljske i baranjske. Koliko je važan događaj Preobraženjskog sabora svedoči i činjenica da ne postoji ni jedan događaj u ovim krajevima koji je više posećen i koji kao nekada daje narodu i ljudima sa ovih prostora duhovnu utehu i nadu u bolje sutra.

U Dalju, u Hrvatskoj, mestu u kojem danas živi oko 35.000 Srba, ovaj praznik i sabor označava i važno sabranje našeg naroda. 

-Ovaj praznik za srpski narod u ovom delu Hrvatske, na prostoru Istočne Baranje i Zapadnog Srema, znači mnogo i označava jedinstvo i slogu našeg naroda na ovim prostorima. Od perioda vladike Nikolaja pa sve do našeg dana to kandilo vere se nikada nije gasilo. Veliki broj ljudi je uvek dolazio u ovu svetinju. Zadatak nam je i danas da kao srpski narod sačuvamo jedinstvo, slogu i ljubav- poručio je vladika Heruvim. 

(Dnevnik)

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