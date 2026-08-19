SAŠA ILIĆ OBRADOVAO GROBARE PRED PUT U ŠPANIJU: "Dobra je stvar to što su njih dvojica..."

Moći će trener crno-belih da računa na novajlije

FOTO: FK Partizan

Ekspedicija fudbalskog kluba Partizan krenula je put Madrida, gde će u četvrtak protiv Hetafea odigrati prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu konferencije. Šef stručnog štaba „crno-belih” Saša Ilić izneo je svoja očekivanja pred najvažniji ispit u sezoni, osvrnuvši se na kadrovsku situaciju i snagu španskog predstavnika.

Najvažnije za navijače Partizana je vest da su najnovija pojačanja, Igor Miladinović i Nikola Čumić, spremni da odmah uskoče u tim.

- Dobra je stvar što su obojica trenirala sa svojim ekipama i u dobrom su fizičkom staju, tako da ćemo ih što pre probati i uključiti u ekipu i koristiti možda već i sutra - otkrio je Ilić pred polazak.

Ipak, zdravstveni bilten nije idealan. Dok se za Nemanju Trifunovića očekuje da bude spreman za revanš, situacija sa Bogdanom Kostićem je znatno komplikovanija.

- Bogdan Kostić je dobio udarac protiv Radničkog, ima ogromanog otok i bol i treba da prođe neko vreme da bol nestane. Upitan je čak i za revanš. Što se tiče Trifketa (Trifunovića), radio je analize, nije trenirao prethodnih četiri-pet dana. Nadam se da će, kad se vratimo iz Madrida, biti u pogonu i početi da trenira - objasnio je strateg Partizana i dodao:

- Hetafe je mnogo jača ekipa od dve prethodne koje smo izbacili. Kao predstavnik španske lige, favoriti su, pogotovo na svom terenu. Mi moramo da damo i više od svojih sto odsto, da budemo maksimalno koncentrisani, agresivni i disciplinovani. Hetafe se malo razlikuje od tipičnih španskih ekipa jer igraju izuzetno takmičarski. Ukoliko hoćemo da im pariramo, moramo da budemo na tom istom nivou, ako ne i desetinu procenta iznad njih.

Za pozitivan rezultat u Madridu, prema Ilićevim rečima, biće neophodna maksimalna efikasnost u napadu, što nije bio slučaj u prethodnim mečevima u Humskoj.

- Moramo da koristimo šanse koje ćemo, nadam se, imati. Ne smeju da nam se dešavaju situacije kao na prethodne dve utakmice kod kuće, da toliko promašujemo. Revanš igramo pred našim navijačima uz veliku podršku, ali o tome ćemo pričati tek kada se sutrašnja utakmica završi - zaključio je Ilić.