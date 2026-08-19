Tenis

SENZACIJA U SINSINATIJU! Bivši šampion Ju-Es opena posle neviđene drame izbačen sa takmičenja

М.П.

19. 08. 2026. u 07:00

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СЕНЗАЦИЈА У СИНСИНАТИЈУ! Бивши шампион Ју-Ес опена после невиђене драме избачен са такмичења

Shaina Benhiyoun/SPP / imago sportfotodienst / Profimediamm

Naime, Danil Medvedev, bivši broj jedan i nekadašnji šampion Ju-Es opena, eliminisan je već u trećem kolu Mastersa u Sinsinatiju. Bolji od njega bio je Amerikanac Brendon Nakašima, koji je slavio nakon velikog preokreta sa 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1.

Ruski teniser je na ovom turniru debitovao sa novim trenerom, Andrejem Golubjevim, ali mu to nije donelo sreću.

Medvedev je imao sve u svojim rukama u drugom setu, kada je na servis protivnika pri rezultatu 5:4 propustio tri vezane meč lopte. Nakon što je Amerikanac uspeo da se izvuče iz teške situacije, igra petog reketa sveta se potpuno raspala, što je Nakašima iskoristio i dominantno rešio treći set u svoju korist.

FOTO: Tanjug/The Canadian Press via AP

 

Američki teniser se trenutno nalazi u formi života. Nakon polufinala u Vašingtonu i svog prvog Masters finala u Montrealu, gde je poražen od Bena Šeltona, Nakašima je ovim trijumfom obezbedio plasman među 20 najboljih na svetu.

U narednoj rundi Nakašima će igrati protiv Nuna Boržeša, koji je priredio još jedno iznenađenje eliminisavši Andreja Rubljova rezultatom 6:3, 6:4.  

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