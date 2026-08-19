ALARMANTNO UPOZORENJE METEOROLOGA! Od četvrtka SRBIJA ĆE DA GORI čeka nas PAKLENO VREME: Živa skače na 42 stepena!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano i toplije vreme, samo ujutru i pre podne u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno oblačno.

Vetar slab do umeren, promenljivog pravca.

Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Ujutru i delom pre podne umereno oblačno vreme, od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura oko 20 stepeni, a najviša oko 33.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Prema prognozi za narednih sedam dana, u većini mesta očekuje se pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme. Ipak, lokalni razvoj oblačnosti mogao bi da donese pljuskove i grmljavinu, pre svega na severozapadu zemlje, kao i u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Sledi novi talas veoma toplog vremena

Na kraju ovog perioda očekuje se i kratkotrajna promena vremena. Tokom drugog dela dana 25. avgusta i 26. avgusta, sa severozapada će stići prolazno naoblačenje, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu, ali i pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

Međutim, pre tog zahlađenja Srbiju očekuje novi period izuzetno visokih temperatura.

Od četvrtka temperature do 40, lokalno i 42 stepena

RHMZ je objavio upozorenje na jak toplotni talas koji će Srbiju zahvatiti od četvrtka, 20. avgusta, i trajati do utorka, 25. avgusta.

Posle prolaznog osveženja, tokom kojeg će se današnje maksimalne temperature kretati od 27 do 31 stepen, već od srede, 19. avgusta, očekuje se osetniji porast temperature.

Od četvrtka do utorka maksimalne temperature kretaće se od 35 do 40 stepeni, dok će u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno dostizati i oko 42 stepena.

(sputnikportal.rs/rt.rs)

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