"IZGLEDA KAO SPEJS ŠATL": Vučić obišao renoviranu bolnicu u Prokuplju - LJudi su zadovoljniji kada dođu ovde (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je, u okviru posete Topličkom okrugu, obišao obnovljenu bolnicu u Prokuplju i razgovarao sa zdravstvenim radnicima o uslovima rada, novoj opremi i uslugama koje su sada dostupne pacijentima.

Foto: Novosti

Vučić je istakao da bolnica u Prokuplju danas izgleda potpuno drugačije, navodeći da je reč o projektu u koji je teško bilo poverovati pre nekoliko godina.

- Bolnica u Prokuplju sa novom opremom izgleda kao spejs šatl. Da pitate bilo koga u Prokuplju i čitavoj Toplici da li je verovao da će Prokuplje da dobije takvu bolnicu, ako hoće da bude fer, reći će da nije. Posebno posle izgradnje Kliničkog centra u Nišu. Šta je Prokuplje-Niš - 40 kilometara. Ali Prokuplje je dobilo svoju bolnicu i svi ljudi iz Žitorađe, Kuršumlije moći će da dođu ovde - rekao je Vučić.

On je tokom obilaska govorio i o uslovima u kojima pacijenti sada borave, ali i o atmosferi među medicinskim radnicima.

- Pogledajte kako sad izgleda čisto. Ne morate da sednete na stolicu, imate naslon, ne morate da se oslanjate na zid i da ostavljate trag svojih leđa. Sve više su nasmejani medicinski radnici, nekad nisu bili. Lepo izgleda, imate lepe stolove, sve je čistije, urednije, ljudi su zadovoljniji kada dođu ovde. Ova soba za opservaciju izgleda čisto, uredno i lepo - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pokazao je predsedniku deo nove medicinske opreme i objasnio šta je sve unapređeno.

- Ovo iznad kreveta, to su razvedeni gasovi, ima dole monitor, to je pre bilo sve sa bocama sa kiseonikom. Da vidite gore kakva im je ambulanta, imaju neurologa ovde, imaju očnog, ne idu ljudi nigde, imaju dnevnu bolnicu. Nema niko u svetu da se pohvali da na ovoliko stanovnika imate sve to - rekao je Lončar.

On je dodao da će pacijentima biti dostupne i dodatne usluge, kao i da će biti zaposleni novi medicinski radnici.

- Ljudi dobijaju pokretnu ambulantu, pokretnu apoteku, dogovorili smo se da se ovde zaposli još ljudi, da se zaposle sva ta deca - dodao je Lončar.

- Baš sam srećan - dodao je vidno zadovoljan predsednik Vučić.

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