LOIZU IDE IZ ZVEZDE? Bivši trener crveno-belih hoće Kipranina na pozajmicu
Konačnu reč daće Albert Rijera
Tek što je došao ovog leta, Loizos Loizu bi mogao da napusti Crvenu zvezdu i da se preseli u Izrael!
Kako prenose tamošnji mediji, Makabi iz Haife ozbiljno razmatra mogućnost dovođenja Loizua na pozajmicu do kraja sezone.
Razlog za hitnu reakciju izraelskog giganta je katastrofalna vest koja je zadesila tim – Manuel Benson je doživeo tešku povredu zbog koje je sezona za njega završena. Uprava kluba je odmah krenula u potragu za alternativom, a ime Kipranina iz redova srpskog šampiona izbilo je u prvi plan.
Iako se trenutno šanse za realizaciju ovog transfera ocenjuju kao "tanke", ključnu reč vodiće novi šef stručnog štaba Zvezde, Albert Rijera. Upravo će španski stručnjak, koji je nedavno preuzeo kormilo tima, proceniti da li se profil krilnog napadača uklapa u njegovu viziju igre.
Podsetimo i to da ekipu Makabija sa klupe predvodi Barak Bahar, bivši trener Zvezde.
Preporučujemo
KATASTROFA! Partizan dobio užasne vesti pred Hetafe
19. 08. 2026. u 09:09
SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba
19. 08. 2026. u 08:33
GROM IZ VEDRA NEBA NA MARAKANI! Trener Crvene zvezde precrtao stranca od pet miliona evra
19. 08. 2026. u 08:10
TRESE SE KOLORADO! Stiže pojačanje kod Nikole Jokića i to kakvo
19. 08. 2026. u 06:07 >> 08:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)