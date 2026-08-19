LOIZU IDE IZ ZVEZDE? Bivši trener crveno-belih hoće Kipranina na pozajmicu

Konačnu reč daće Albert Rijera

FOTO: N. Skenderija

Tek što je došao ovog leta, Loizos Loizu bi mogao da napusti Crvenu zvezdu i da se preseli u Izrael!

Kako prenose tamošnji mediji, Makabi iz Haife ozbiljno razmatra mogućnost dovođenja Loizua na pozajmicu do kraja sezone.

Razlog za hitnu reakciju izraelskog giganta je katastrofalna vest koja je zadesila tim – Manuel Benson je doživeo tešku povredu zbog koje je sezona za njega završena. Uprava kluba je odmah krenula u potragu za alternativom, a ime Kipranina iz redova srpskog šampiona izbilo je u prvi plan.

Iako se trenutno šanse za realizaciju ovog transfera ocenjuju kao "tanke", ključnu reč vodiće novi šef stručnog štaba Zvezde, Albert Rijera. Upravo će španski stručnjak, koji je nedavno preuzeo kormilo tima, proceniti da li se profil krilnog napadača uklapa u njegovu viziju igre.

Podsetimo i to da ekipu Makabija sa klupe predvodi Barak Bahar, bivši trener Zvezde.