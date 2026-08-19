"ZA RAŠKOVIĆA PRIČALI DA SU GA SRBI PRETUKLI ZBOG KOCKARSKIH DUGOVA" Vučić o Kurtijevom teroru: Lažovi i bitange, večeras šaljem pismo Ruteu
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je dešavanjima na KiM.
Predsednik je istakao da je tamo reč o teroru Aljbina Kurtija i njegovih pomagača sa Zapada.
- Mislili su da im je krenulo lepo, razbili Jugoslaviju, pa Srbiju i CG, pa bi da odcepe Kosovo a to Srbija nije prihvatila i neće, i onda misle sa tim da ucenjuju. Stotine tekstova su objavili da je Rašković imao kockarske dugove i da su ga Srbi pretukli, stotine tekstova takvih su objavili, i onda su juče priznali da gone dvojicu policajaca što su onako mučili čoveka. Kakvi su to lažovi i bitange. Još gori su oni koji ih podržavaju i otvaraju most na Ibru. Prave se blesavi svi, pravi se i blesav komandant KFOR-a. Večeras šaljem pismo Ruteu. Borimo se koliko možemo - rekao je Vučić.
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