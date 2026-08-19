"NEĆEMO ZATVORITI POGON JUMKA U KURŠUMLIJI" Vučić: Radnici će dobiti veće plate i nove mašine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas tokom posete pogonu kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž.

Foto: Tanjug/Novosti

Vučić je u razgovoru sa radnicima rekao da će biti otvoreno još desetak novih radnih mesta u pogonu u kojem već radi 36 žena i šest muškaraca i najavio da će već sutra biti rešeno pitanje povezivanja radnog staža i da će imati i zdravstveno osiguranje i sve drugo.

"I imaćete novih narudžbina koliko hoćete. To da znate, pošto će neki u državi, koji su pravili kombinacije na nekoj drugoj strani, morati da se vrate i poznaniju prava, a i po poštovanju državne imovine i državnog kapitala, a onda od toga zavisi i profitabilnost", istakao je Vučić.

Zahvalio je radnicima na trudu, jer svojim radom pomažu i našu vojsku i policiju, kao i sve druge državne organe.

"Ovim apelujem i na Poštu, i na Telekom, i na "Srbijašume", i na sve ostale, da od Jumka naručuju uniforme, zato što imamo u mnogo mesta pogone Jumka", poručio je Vučić.



(Tanjug)