"NEĆEMO ZATVORITI POGON JUMKA U KURŠUMLIJI" Vučić: Radnici će dobiti veće plate i nove mašine
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas tokom posete pogonu kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž.
Vučić je u razgovoru sa radnicima rekao da će biti otvoreno još desetak novih radnih mesta u pogonu u kojem već radi 36 žena i šest muškaraca i najavio da će već sutra biti rešeno pitanje povezivanja radnog staža i da će imati i zdravstveno osiguranje i sve drugo.
"I imaćete novih narudžbina koliko hoćete. To da znate, pošto će neki u državi, koji su pravili kombinacije na nekoj drugoj strani, morati da se vrate i poznaniju prava, a i po poštovanju državne imovine i državnog kapitala, a onda od toga zavisi i profitabilnost", istakao je Vučić.
Zahvalio je radnicima na trudu, jer svojim radom pomažu i našu vojsku i policiju, kao i sve druge državne organe.
"Ovim apelujem i na Poštu, i na Telekom, i na "Srbijašume", i na sve ostale, da od Jumka naručuju uniforme, zato što imamo u mnogo mesta pogone Jumka", poručio je Vučić.
(Tanjug)
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