PRIZNANJE SERGEJA LAVROVA: Bilo je svega
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov priznao je da je tokom školskih godina jednom dobio trojku iz vladanja.
- Ponekad sam izostajao iz škole. Ko nije? Bilo je svega - rekao je u intervjuu za Vesti.
Istovremeno, Lavrov je priznao da se ne seća koje je časove propuštao.
- Jednom sam čak dobio i trojku iz vladanja - dodao je šef ruske diplomatije.
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