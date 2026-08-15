Svet

PRIZNANJE SERGEJA LAVROVA: Bilo je svega

Novosti online

15. 08. 2026. u 20:02

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RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov priznao je da je tokom školskih godina jednom dobio trojku iz vladanja.

ПРИЗНАЊЕ СЕРГЕЈА ЛАВРОВА: Било је свега

Jutjub printskrin

- Ponekad sam izostajao iz škole. Ko nije? Bilo je svega - rekao je u intervjuu za Vesti.

Istovremeno, Lavrov je priznao da se ne seća koje je časove propuštao.

- Jednom sam čak dobio i trojku iz vladanja - dodao je šef ruske diplomatije.

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