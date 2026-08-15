PRIZNANJE SERGEJA LAVROVA: Bilo je svega

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov priznao je da je tokom školskih godina jednom dobio trojku iz vladanja.

Jutjub printskrin

- Ponekad sam izostajao iz škole. Ko nije? Bilo je svega - rekao je u intervjuu za Vesti.

Istovremeno, Lavrov je priznao da se ne seća koje je časove propuštao.

- Jednom sam čak dobio i trojku iz vladanja - dodao je šef ruske diplomatije.