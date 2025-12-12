DANAS I JUTARNJI ZAJEDNO TUGUJU: "Protesti su se potpuno ispuhali, Vučić shvatio da ima prednost!" (FOTO)
SRPSKI "Danas" i hrvatski "Jutarnji list" shvatili su da je blokaderska priča propala odnosno kako kažu "ispuhala" i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u potpunoj prednosti, te sada nad tom činjenicom jadikuju!
Naime, u svojim današnjim naslovima navode "Protesti su se potpuno ispuhali, a Vučić shvatio da ima prednost. Sada je smislio novi plan kako da ostane na vlasti", čime su javno priznali poraz, odnosno pobedu Aleksandra Vučića.
Već je uveliko poznato da blokaderi već mesecima imaju svesrdnu podršku iz Hrvatske, pa sada ne iznenađuje to što pored srpskih opozicionih glasila, tuguju i hrvatski mediji.
BONUS VIDEO:
Vučić u Ćacilendu nakon terorističkog akta
Preporučujemo
VUČIĆEVA PORUKA IZ NIŠA: Ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za Srbiju (VIDEO)
12. 12. 2025. u 15:25 >> 16:41
"VIŠE OD 135.000 LjUDI PODNELO ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU": Vučić izneo važne podatke
12. 12. 2025. u 13:18
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (3)