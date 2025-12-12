Politika

DANAS I JUTARNJI ZAJEDNO TUGUJU: "Protesti su se potpuno ispuhali, Vučić shvatio da ima prednost!" (FOTO)

В. Н.

12. 12. 2025. u 15:39

SRPSKI "Danas" i hrvatski "Jutarnji list" shvatili su da je blokaderska priča propala odnosno kako kažu "ispuhala" i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u potpunoj prednosti, te sada nad tom činjenicom jadikuju!

Foto: Printscreen

Naime, u svojim današnjim naslovima navode "Protesti su se potpuno ispuhali, a Vučić shvatio da ima prednost. Sada je smislio novi plan kako da ostane na vlasti", čime su javno priznali poraz, odnosno pobedu Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen

Naslov u Danasu

Već je uveliko poznato da blokaderi već mesecima imaju svesrdnu podršku iz Hrvatske, pa sada ne iznenađuje to što pored srpskih opozicionih glasila, tuguju i hrvatski mediji.

Foto: Printscreen

Naslov u Jutarnjem

