HAOS U BEOGRADU: Blokaderi krenuli u napad na Ćacilend - gađaju topovskim udarima i flašama

02. 11. 2025. u 19:11

U CENTRU grada ispred Narodne skupštine okupila se nekolicina blokadera koja pokušava da izazove haos.

Krenuli su blokaderi da bacaju kamenje i flaše na "Ćacilend".

Blokaderi bacaju i topovske udare.

Pokušavaju da izazovu incidente većih razmera!

Blokaderi pokušavaju da skinu ogradu.

Štimac predvodi napade, koordinipe ih, drži telefon i raspoređuje ljude.

