Tip fudbal

NERVOZA SE UVUKLA U REDOVE REAL MADRIDA: Kraljevski klub "mora" da pobedi Sevilju

В.М.

20. 12. 2025. u 10:19

REAL Madrid u subotu od 21.00 dočekuje Sevilju na stadionu „Santijago Bernabeu“, u okviru 17. kola španske La lige. Naši tipsteri spremili su duboku analizu ove utakmice za verne čitaoce.

НЕРВОЗА СЕ УВУКЛА У РЕДОВЕ РЕАЛ МАДРИДА: Краљевски клуб мора да победи Севиљу

FOTO: AP/Tanjug

Duel dolazi u osetljivom trenutku za domaćina, koji pokušava da održi priključak u šampionskoj trci, dok Sevilja želi da potvrdi stabilizaciju forme i ostane u borbi za evropska mesta.

Madridski klub trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, sa četiri boda zaostatka za Barselonom. Ipak, u poslednjih mesec dana forma nije bila na očekivanom nivou, pošto je Real u poslednjih pet ligaških kola zabeležio dve pobede, dva remija i jedan poraz, što je donekle usporilo njihov ritam.

Dodatni psihološki udarac stigao je u Ligi šampiona, gde je Real na svom terenu poražen od Mančester sitija rezultatom 2:1. Ipak, „kraljevski klub“ je uspeo da se plasira u osminu finala Kupa kralja, mada je protiv Talavere prošao uz velike probleme i dramatičnu pobedu od 3:2.

Trener Šabi Alonso, se suočava sa brojnim kadrovskim problemima, da ne pominjemo da je i njegov status u klubu uzdrman. Zbog povreda i odsustvovanja, Real ne može da računa na Trenta Aleksander-Arnolda, Danija Karvahala, Braima Dijasa, Edera Militaa, Endrika i Karerasa, što značajno utiče na stabilnost poslednje linije.

Sevilja u Madrid dolazi nakon eliminacije iz Kupa kralja, gde je poražena od Alavesa minimalnim rezultatom. U šampionatu se nalazi na devetom mestu, sa šest pobeda, dva remija i osam poraza, što jasno oslikava sezonu punu oscilacija.

Ipak, u poslednjem kolu La lige Andalužani su prikazali ubedljivo izdanje, deklasiravši Real Ovijedo sa 4:0. Taj rezultat vratio je određenu dozu samopouzdanja, iako učinak na gostovanjima ostaje problematičan, sa četiri poraza u osam mečeva.

Gosti takođe imaju dugačak spisak izostanaka, jer za tim ne konkurišu Adams, Aspilikueta, Ejuke, Nianzu, Niland i Vargas. Zbog toga će Sevilja morati da se osloni na zatvoreniju igru i strpljenje, svesna kvaliteta protivnika.

Istorija međusobnih duela ide u prilog Realu, koji je dominirao u većini poslednjih susreta i u prethodnoj sezoni slavio u Sevilji rezultatom 2:0. Uz snažan domaći učinak i izuzetan individualni kvalitet, pre svega u napadačkoj liniji, Madriđani u ovaj meč ulaze kao favoriti, ali će morati da budu maksimalno oprezni protiv rivala koji ume da kazni svaki pad koncentracije.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,67)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete