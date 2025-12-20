NERVOZA SE UVUKLA U REDOVE REAL MADRIDA: Kraljevski klub "mora" da pobedi Sevilju

REAL Madrid u subotu od 21.00 dočekuje Sevilju na stadionu „Santijago Bernabeu“, u okviru 17. kola španske La lige. Naši tipsteri spremili su duboku analizu ove utakmice za verne čitaoce.

FOTO: AP/Tanjug

Duel dolazi u osetljivom trenutku za domaćina, koji pokušava da održi priključak u šampionskoj trci, dok Sevilja želi da potvrdi stabilizaciju forme i ostane u borbi za evropska mesta.

Madridski klub trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, sa četiri boda zaostatka za Barselonom. Ipak, u poslednjih mesec dana forma nije bila na očekivanom nivou, pošto je Real u poslednjih pet ligaških kola zabeležio dve pobede, dva remija i jedan poraz, što je donekle usporilo njihov ritam.

Dodatni psihološki udarac stigao je u Ligi šampiona, gde je Real na svom terenu poražen od Mančester sitija rezultatom 2:1. Ipak, „kraljevski klub“ je uspeo da se plasira u osminu finala Kupa kralja, mada je protiv Talavere prošao uz velike probleme i dramatičnu pobedu od 3:2.

Trener Šabi Alonso, se suočava sa brojnim kadrovskim problemima, da ne pominjemo da je i njegov status u klubu uzdrman. Zbog povreda i odsustvovanja, Real ne može da računa na Trenta Aleksander-Arnolda, Danija Karvahala, Braima Dijasa, Edera Militaa, Endrika i Karerasa, što značajno utiče na stabilnost poslednje linije.

Sevilja u Madrid dolazi nakon eliminacije iz Kupa kralja, gde je poražena od Alavesa minimalnim rezultatom. U šampionatu se nalazi na devetom mestu, sa šest pobeda, dva remija i osam poraza, što jasno oslikava sezonu punu oscilacija.

Ipak, u poslednjem kolu La lige Andalužani su prikazali ubedljivo izdanje, deklasiravši Real Ovijedo sa 4:0. Taj rezultat vratio je određenu dozu samopouzdanja, iako učinak na gostovanjima ostaje problematičan, sa četiri poraza u osam mečeva.

Gosti takođe imaju dugačak spisak izostanaka, jer za tim ne konkurišu Adams, Aspilikueta, Ejuke, Nianzu, Niland i Vargas. Zbog toga će Sevilja morati da se osloni na zatvoreniju igru i strpljenje, svesna kvaliteta protivnika.

Istorija međusobnih duela ide u prilog Realu, koji je dominirao u većini poslednjih susreta i u prethodnoj sezoni slavio u Sevilji rezultatom 2:0. Uz snažan domaći učinak i izuzetan individualni kvalitet, pre svega u napadačkoj liniji, Madriđani u ovaj meč ulaze kao favoriti, ali će morati da budu maksimalno oprezni protiv rivala koji ume da kazni svaki pad koncentracije.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS