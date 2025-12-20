Panorama

OVAJ TRIK MORATE DA PROBATE: Za samo 100 dinara dobijate jelku kao iz magazina (VIDEO)

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 10:09

JEDNA influenserka, podelila je jednostavan trik koji je potpuno promenio izgled veštačke jelke, a sve za samo 100 dinara.

Foto: Piksabej

U kratkom videu pokazala je kako zelena šljokičava traka, poznata kao girlanda, može da popuni praznine među granama i učini jelku gušćom.

Uzmite dvometarsku girlandu u istoj nijansi zelene kao grane, pažljivo je provucite kroz jelku i rezultat će biti iznenađujući jelka će delovati puno, raskošno i prirodno.

@house.of.haz £1 CHRISTMAS TREE HACK that will up your slightly rubbish looking artificial tree into a bushy full tree. Green tinsel is my must have Christmas hack of the year… put it around your tension poles around your bannisters and through your tree to fill out those gaps… What do you think?? I have used five 2m lengths here from @bandq_uk which are currently £1 each Disclaimer- this isn’t THE tree that will be next week ;) #christmastree #christmas #christmastree #christmasdecor #xmas #merrychristmas #christmastime #christmashack #ukviral #ukshopping #ukchristmashack #christmashacks ♬ Christmas at Hogwarts (From "Harry Potter and the Philosopher's Stone") - The City of Prague Philharmonic Orchestra

Nakon što je dodala ukrase, jelka je izgledala luksuzno i profesionalno, kao da je izašla iz magazina. Ovaj trik je savršen za one koji žele bogatiju jelku uz minimalnu investiciju.

(Informer)

BONUS VIDEO:

ODRASTANjE SA: Gost podkasta Miloš Avramović reditelj

