OVAJ TRIK MORATE DA PROBATE: Za samo 100 dinara dobijate jelku kao iz magazina (VIDEO)
JEDNA influenserka, podelila je jednostavan trik koji je potpuno promenio izgled veštačke jelke, a sve za samo 100 dinara.
U kratkom videu pokazala je kako zelena šljokičava traka, poznata kao girlanda, može da popuni praznine među granama i učini jelku gušćom.
Uzmite dvometarsku girlandu u istoj nijansi zelene kao grane, pažljivo je provucite kroz jelku i rezultat će biti iznenađujući jelka će delovati puno, raskošno i prirodno.
Nakon što je dodala ukrase, jelka je izgledala luksuzno i profesionalno, kao da je izašla iz magazina. Ovaj trik je savršen za one koji žele bogatiju jelku uz minimalnu investiciju.
(Informer)
BONUS VIDEO:
ODRASTANjE SA: Gost podkasta Miloš Avramović reditelj
Preporučujemo
ZAŠTO SE ZVEZDA STAVLjA NA VRH JELKE? Nosi moćnu simboliku
14. 12. 2025. u 18:00
OKITILA ČAK DVE JELKE: Novogodišnja idila u domu Viki Miljković (FOTO)
05. 12. 2025. u 18:10
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)