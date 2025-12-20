Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

20. 12. 2025. u 10:20

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Novosti

Subota

16.30 Herakles - Herenven GG (1,50)

18.00 Đer - Puškaš 1 (1,75)

18.30 Totenhem - Liverpul GG (1,58)

20.45 Juventus - Roma 1 (2,05)

Ukupna kvota: 8,50

