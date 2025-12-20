ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
16.30 Herakles - Herenven GG (1,50)
18.00 Đer - Puškaš 1 (1,75)
18.30 Totenhem - Liverpul GG (1,58)
20.45 Juventus - Roma 1 (2,05)
Ukupna kvota: 8,50
