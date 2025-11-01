Politika

DA LI ĆE TUŽILAŠTVO REAGOVATI I PROCESUIRATI ODGOVORNE: Lanac nemara i odgovornosti doseže sve do Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića

В.Н.

01. 11. 2025. u 11:39

Uglješa Mrdić, narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, radi ne samo svoj, već i tuđi posao. Naime, posle podnošenja krivične prijave Višem sudu za organizovani kriminal podneo je i dokaze za svoje tvrdnje, tražeći pravdu za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu 01. novembra prošle godine.

ДА ЛИ ЋЕ ТУЖИЛАШТВО РЕАГОВАТИ И ПРОЦЕСУИРАТИ ОДГОВОРНЕ: Ланац немара и одговорности досеже све до Загорке Доловац и Младена Ненадића

Foto: Ž.Knežević/ Ministarstvo pravde

Da li će tužilaštvo reagovati i procesuirati odgovorne, s obzirom da ovaj lanac nemara i odgovornosti doseže sve do Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića, videćemo. Nažalost, samostalnost sudstva je mnogo puta zloupotrebljena, sve do tačke učestvovanja u obojenoj revoluciji u Srbiji i hibridnom ratu za tuđe interese.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU