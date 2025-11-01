DA LI ĆE TUŽILAŠTVO REAGOVATI I PROCESUIRATI ODGOVORNE: Lanac nemara i odgovornosti doseže sve do Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića

Uglješa Mrdić, narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, radi ne samo svoj, već i tuđi posao. Naime, posle podnošenja krivične prijave Višem sudu za organizovani kriminal podneo je i dokaze za svoje tvrdnje, tražeći pravdu za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu 01. novembra prošle godine.

Foto: Ž.Knežević/ Ministarstvo pravde

Da li će tužilaštvo reagovati i procesuirati odgovorne, s obzirom da ovaj lanac nemara i odgovornosti doseže sve do Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića, videćemo. Nažalost, samostalnost sudstva je mnogo puta zloupotrebljena, sve do tačke učestvovanja u obojenoj revoluciji u Srbiji i hibridnom ratu za tuđe interese.