IDEOLOG BLOKADERA IGOR AVŽNER: Studenti plenumaši lupaju baljezgarije i ne predstavljaju nikoga

IDEOLOG blokadera Igor Avžner na društvenoj mreži X ogradio se od plenuma Fakulteta primenjenih umetnosti, što govori da među njima vlada totalni raskol.

Foto: Printscreen/Iks

Ovaj blokader se ogradio od plenumaša koji su, prema svemu sudeći, otpisali sve oko njih.

"Ja se ograđujem od plenuma ovog fakulteta i molim da svoje baljezgarije ostave za neki adekvatniji termin. Ovako pred 1. 11. nije samo glupo, već je i sramota", napisao je on na mreži X.

Ja se ogradjujem od plenuma ovog fakulteta (obojice prisutnih) i molim da svoje baljezgarije ostave za neki adekvatniji termin. Ovako pred 1.11. nije samo glupo, vec je i sramota. https://t.co/wKBXSUwRB5 — Igor Avžner KASNO JE ZA DIJALOG! (@igorfocus) October 29, 2025

Ovo je još jedan jasan pokazatelj da među blokaderima vlada raskol, te istina o njima počinje polako da isplivava na površinu.