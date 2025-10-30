IDEOLOG BLOKADERA IGOR AVŽNER: Studenti plenumaši lupaju baljezgarije i ne predstavljaju nikoga
IDEOLOG blokadera Igor Avžner na društvenoj mreži X ogradio se od plenuma Fakulteta primenjenih umetnosti, što govori da među njima vlada totalni raskol.
Ovaj blokader se ogradio od plenumaša koji su, prema svemu sudeći, otpisali sve oko njih.
"Ja se ograđujem od plenuma ovog fakulteta i molim da svoje baljezgarije ostave za neki adekvatniji termin. Ovako pred 1. 11. nije samo glupo, već je i sramota", napisao je on na mreži X.
Ovo je još jedan jasan pokazatelj da među blokaderima vlada raskol, te istina o njima počinje polako da isplivava na površinu.
