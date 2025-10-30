Politika

IDEOLOG BLOKADERA IGOR AVŽNER: Studenti plenumaši lupaju baljezgarije i ne predstavljaju nikoga

В.Н.

30. 10. 2025. u 09:21

IDEOLOG blokadera Igor Avžner na društvenoj mreži X ogradio se od plenuma Fakulteta primenjenih umetnosti, što govori da među njima vlada totalni raskol.

Foto: Printscreen/Iks

Ovaj blokader se ogradio od plenumaša koji su, prema svemu sudeći, otpisali sve oko njih. 

"Ja se ograđujem od plenuma ovog fakulteta i molim da svoje baljezgarije ostave za neki adekvatniji termin. Ovako pred 1. 11. nije samo glupo, već je i sramota", napisao je on na mreži X.

Ovo je još jedan jasan pokazatelj da među blokaderima vlada raskol, te istina o njima počinje polako da isplivava na površinu.

