"KRŠENJE PRAVA SRPSKOG NARODA" Simić: Srpska lista će se žaliti na odluku skupštine u Prištini da izabere Rašića za potpredsednika
ČLAN Predsedništva Srpske liste (SL) Igor Simić izjavio je da će se Srpska lista žaliti na odluku skupštine u Prištini da izabere Nenada Rašića za potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice.
Simić je obraćanju medijima istakao da je reč o kršenju prava sprskog naroda.
- Morate znate ovo što je urađeno je protivno Ustavu i presudi Ustavnog suda, samim tim svi koji su glasali i podržali Rašića prekršili su Ustav i nemaju pravo da govore o vladavini prava - naveo je Simić.
Za potpredsednika skupštine u Prištini danas je izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista.
Rašić je izabran pošto prethodno ni jedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova, iako tra stranka ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice.
(Tanjug)
