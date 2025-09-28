PAVKOVIĆ JEDVA POVEROVAO DA ĆE NA SLOBODU: Pukovnik Jevtić za "Novosti" o odluci mehanizma u Hagu

U POSLEDNjI čas je Mehanizam u Hagu odlučio da prevremeno na slobodu pusti generala Nebojšu Pavkovića, jer je njegovo zdravstveno stanje bilo kritično. Iako je i dalje loše, vest da će doći u svoju Srbiju silno ga je obradovala, dala mu snage da se pridigne i sa olakšanjem sačeka da konačno izađe iz zatvora u Finskoj.

Foto: D. Vujičić

Ovo, za "Novosti", kaže pukovnik Miodrag Jevtić, Pavkovićev saradnik i prijatelj, autor njegove biografije pod nazivom "Neraskidiva karika". Za naš list ističe da se sa generalom čuo juče pre podne i da on još ne zna kada će tačno biti pušten na slobodu, ali da su neophodni papiri već stigli iz Srbije i da bi to moglo biti u narednih dan-dva.

- Verovali smo u čudo i ono se desilo, da teško bolesni general konačno bude pušten iz zatvora, za šta smo se njegove kolege i ja, uz potpunu podršku države Srbije, borili dva meseca - ističe pukovnik Jevtić. - Naša je država još tada odmah Haškom mehanizmu poslala sva neophodna dokumenta i garancije za prevremeno puštanje na slobodu, ali su oni, po običaju, odluku razvlačili. General je ozbiljno bolestan, ima recidiv raka bešike koji mu je operisan pre više od 20 godina, dok je još bio u Srbiji.

Foto: Novosti

Jevtić naglašava da se Pavković u međuvremenu "prepolovio", da ne može da jede, a da mu finski doktori ne daju infuziju. Na molbe njegove ćerke Marije da učine nešto, da mu uključe infuziju, lekari su joj odgovarali da to "nije uobičajeno u njihovom protokolu"! Jevtić sumnja da su, u stvari, očekivali da će general "izgubiti bitku" i da neće morati ni da odgovaraju na zahtev naše države, ali Pavković nije navikao da gubi.

- Da su sistematske preglede radili kako treba, na vreme bi uvideli da se generalu vratio rak. Ovako, on je naglo počeo da se oseća veoma loše i vrlo brzo je izgubio snagu, prestao da jede jer nije mogao... Bio je jedno vreme u bolnici van zatvora, ali su ga onda opet vratili u neuslovnu zatvorsku ambulantu, gde mu se stanje značajno pogoršalo.

Pukovnik naglašava da je Pavković, mada fizički loše, u potpunosti zadržao mentalnu snagu i da se sa njim svakodnevno čuo i u protekla dva meseca. I general se, kaže, nadao, ali nije verovao da će Hag odlučiti da ga prevremeno pusti jer mu je do izdržavanja pune kazne ostalo manje od dve godine. Zato je i bio iznenađen kada je obavešten o pozitivnoj odluci.

Zahvalan za pomoć države Pukovnik Miodrag Jevtić ističe i da je generalu Pavkoviću od momenta kada je podnet zahtev da bude pušten na prevremenu slobodu, od velike pomoći bila naša ambasada u Finskoj. Svakodnevno su bili u kontaktu ne samo sa njim, već sa Mehanizmom u Hagu, raspitujući se da li doneta odluka o puštanju, zašto nije i kada će se to desiti. Jevtić ističe da je generalu mnogo značila podrška njegove države i da mu je to ulivalo dodatnu nadu da će inače vrlo surovi Hag možda ovoga puta "popustiti". Nažalost, to se nije desilo u slučaju generala Ratka Mladića, koji je već dugo teško bolestan, ali je Hag više puta odbio da ga pusti iz zatvora iz humanitarnih razloga.

- Sada je najvažnije da se što pre "dokopa" otadžbine, naših lekara koji će sigurno učiniti sve što mogu da ga povrate - dodaje naš sagovornik.

- General je jednom već pobedio najtežu bolest, nadam se da će to uspeti i sada, mada su mu finski lekari nemarom umnogome umanjili šanse. Ipak, naš narod, nas Srbe, u životu gura i drži upornost, mi nikada nismo spremni da odustanemo, a zna se da je Pavković baš takav. Svi znamo kako je zajedno sa svojim saradnicima i vojnicima hrabro i uporno branio Kosovo i Metohiju i od terorista iz OVK i od NATO.

Vest da će general Nebojša Pavković biti pušten na prevremenu slobodu javnosti je saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u petak uveče iz Njujorka. Tada je izjavio da se povratak u Srbiju očekuje nakon formalnog aneksa Ministarstva pravde za koji pukovnik Jevtić kaže da je već stigao.

Predsednik je rekao i "idemo po generala da konačno ugleda sunce slobodnog neba Srbije", a ovim rečima obradovali su se, sem porodice i njegovi mnogobrojni prijatelji, kolege, ali i vojnici kojima je komandovao u Prištinskom korpusu, a potom i u Trećoj armiji Vojske Jugoslavije tokom odbrane od NATO agresije.