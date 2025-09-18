Politika

"JESI LI TI TO SAM SMISLIO, GENERALE?" Jovanov odgovorio Ponošu: Ženi si se skrivao pod suknjom i tako proveo svaki rat (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2025. u 22:22

ČLAN Predsedništva SNS, Milenko Jovanov, odgovorio je Zdravku Ponošu.

ЈЕСИ ЛИ ТИ ТО САМ СМИСЛИО, ГЕНЕРАЛЕ? Јованов одговорио Поношу: Жени си се скривао под сукњом и тако провео сваки рат (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Kukuuu! Jesi li to sam smislio, "generale"? Ko bi rekao da u 21. veku postoji mamlaz koji misli da je uvreda reći nekome da je žena!  Ej, bre, jadniče...  Pritom, žene su sjajne. 

Žene su bolji, jači i lepši deo čovečanstva! Uostalom, žena te rodila. Ženi si se skrivao pod suknjom i tako proveo svaki rat... I sad tako... C c c c c  P.S. Bolje je, lepše i časnije biti žena, nego  @ZdravkoPonos muškrac bez muda.  - poručio je Jovanov. 

