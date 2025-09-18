"JESI LI TI TO SAM SMISLIO, GENERALE?" Jovanov odgovorio Ponošu: Ženi si se skrivao pod suknjom i tako proveo svaki rat (VIDEO)
ČLAN Predsedništva SNS, Milenko Jovanov, odgovorio je Zdravku Ponošu.
- Kukuuu! Jesi li to sam smislio, "generale"? Ko bi rekao da u 21. veku postoji mamlaz koji misli da je uvreda reći nekome da je žena! Ej, bre, jadniče... Pritom, žene su sjajne.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
